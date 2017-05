El actor Roger Moore fallece a los 89 años: Hasta siempre, señor Bond

Hoy es un día triste no sólo para el mundo del cine, sino también para el televisivo. Según ha anunciado su familia a través de un comunicado publicado en Twitter, Sir Roger Moore, el intérprete mundialmente conocido por sus roles como el agente James Bond y el ladrón Simon Templar de la catódica 'El Santo', ha fallecido en Suiza a los 89 años de edad.

El "actor, Embajador de Unicef y autor", como es definido en dicho comunicado, ha estado librando durante los últimos meses una "breve y dura batalla contra el cáncer" que, tristemente no ha conseguido superar.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg