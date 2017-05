Podemos respirar tranquilos: 'El bebé jefazo' tendrá secuela en 2021

El futuro es insondable y desconocido, una bruma de sucesos guiados por el azar que conduce el devenir de nuestra existencia. Pero hagas lo que hagas dentro de cuatro años, estés dónde estés, reserva esa fecha en tu calendario aunque haya habido un holocausto nuclear, un diluvio universal, o Donald Trump haya sido reelegido.

Ese día tendrá lugar el flamante estreno de 'El bebé jefazo 2' ('The Boss Baby 2') de nuevo, protagonizada por Alec Baldwin, que pondrá su voz al lactante más importante en la historia del cine desde el bebé de 'Mira quién habla' ('Look Who's Talking', 1989). Tan importante es el evento que actualmente no hay otros lanzamientos de estudio importantes en esa fecha, el fin de semana anterior a la semana santa santa en la que sí, ya se ha reservado para 'Fast & Furious 10'.

Y es que no hay que subestimar a un personaje en pañales. El mundo estaba muy de acuerdo en la idea y pagó 468 millones de dólares por tan preciado regalo de la fabrica delos sueños. 'El bebé jefazo 2' traerá de vuelta al equipo creativo de la primera película en una nueva aventura basada en la serie de libros ilustrados de la autora Marla Frazee. Demos gracias a DreamWorks Animation y Universal.

La primera película, dirigida por Tom McGrath, sigue la historia de un bebé imaginado como un tirano director de empresa que se alía con su hermano de siete años para detener la trama diabólica del jefazo de Puppy Co. En el reparto de voces originales también figuraban Miles Christopher Bakshi, Tobey Maguire, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Steve Buscemi y ViviAnn Yee. Casi nada.

Vía Slashfilm