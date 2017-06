El director de 'La vida de Adele' se ve obligado a subastar la Palma de Oro para poder acabar su nueva película

Cuando alguien rueda una película como 'La vida de Adele' ('La vie d'Adèle'), un gran éxito crítico que además también fue muy rentable es de esperar que todos sean facilidades para su siguiente trabajo. Lo cierto es que parecía que ese iba a ser el caso para Abdellatif Kechiche, pero unos cambios de última hora han provocado que no tenga el dinero necesario para acabar la que iba a ser su nueva película, por lo que ha decidido subastar la Palma de Oro lograda por su anterior cinta para conseguirlo.

El gran problema al que ha tenido que hacer frente Kechiche con 'Mektoub is Mektoub' es que con todo ya muy avanzado decidió dividirla en dos películas en lugar de una. La primera consecuencia de ello fue que le resultó imposible llegar a tiempo para el Festival de Cannes de 2017, pero es que además se encontró con diversos problemas legales, ya que sus había prometido a sus financiadores una película. El banco ha bloqueado la línea de crédito y Kechiche no estaba por la labor de quedarse quieto.

De hecho, la Palma de Oro no es lo único que ha puesto disponible para subasta, ya que varios cuadros utilizados durante el rodaje de 'La vida de Adele' también correrán la misma suerte. La compañía francesa Quat'Sous será la encargada de manejar el asunto, pero se desconoce cuál es la cantidad que necesita Kechiche para completar la película. Eso sí, no esperéis descubrirlo pronto, pues parte del acuerdo supone no poder hacer públicos esos detalles.

Volviendo a la película, 'Mektoub Is Mektoub' se ha convertido ahora en 'Les dés sont jetés' y 'Pray for Jack', lo cual también ha afectado a su historia. En un primer momento se habló de esta libre adaptación de la novela 'La blessure, la vraie', obra de François Bégaudeau, como la historia de un guionista cuya vida persona y profesional chica al visitar el pueblo en el que visita, pero ahora se habla de ella como una épica saga familiar. Lou Luttiau, Shain Boumediene y Ophelie Bau son sus protagonistas.

PD: Esperemos que la Palma de Oro no acabe en un Cash Converters francés, que en España ya tuvimos en su momento la ocasión de comprar un Goya en uno de ellos...

Vía | Indiewire