El director de 'Pesadilla antes de Navidad' adaptará en televisión el videojuego 'Little Nightmares'

El videojuego-rompecabezas de terror 'Little Nightmares' ha atraído a los directores de 'Avengers: Infinity War'(2018) y el director de 'Los mundos de Coraline' (Coraline, 2009) y 'Pesadilla antes de Navidad' (The Nightmare Before Christmas,1993) que unirán fuerzas para realizar una serie de televisión basada en el exitoso juego de Tarsier Studios. Una combinación de talentos bastante loca pero que parece adecuada dada la naturaleza oscura del juego.

Eso sí, mientras que Joe y Anthony Russo siguen muy ocupados con sus responsabilidades de Marvel durante los próximos dos años, Henry Selick no ha escrito, dirigido o producido un gran proyecto en casi un década. Por eso 'Little Nightmares' se antoja un proyecto muy adecuado a sus sensibilidades. Los Russo desarrollarán y producirán junto con Dmitri M. Johnson y Stephan Bugaj de DJ2 Entertainment, que descubrieron el juego desde el inicio de su desarrollo atando un acuerdo con Bandai Namco antes del lanzamiento del mismo en abril de 2016.

Los Russo adquirieron los derechos para televisión y han fichado a Selick, para que por lo menos, dirija el episodio piloto, con la posibilidad de dirigir más en el futuro. Un dato que no ha sido confirmado, pero que se huele en el aire, es que si Selick está involucrado, hay una gran posibilidad de que el proyecto pueda ser una especie de serie de televisión en stop-motion, algo nada usual en estos tiempos.

'Little Nightmares' sigue a Six, una niña de nueve años con un impermeable amarillo que se encuentra atrapada en el fondo de un horrible barco de un hambre insaciable llamado Maw. Six es controlada por el jugador a lo largo de la nave mientras evita caer en las garras de personajes tan grotescos como El conserje, los cocineros gemelos y la dama. Es un juego de plataformas elegante y oscuro, con un tipo de terror con tendencia a lo surrealista. Ya hay expansiones planeadas incluyendo un arco de tres partes llamado 'Secrets of the Maw' con un nuevo protagonista.

Vía DarkHorizons