¿El fin de los 'Power Rangers'? El fracaso en China acaba con el plan de la saga

Se dice que nunca vendas la piel del oso antes de cazarlo. En Hollywood lo hacen a menudo: anuncian secuelas antes de saber si la primera película tendrá éxito, y a veces se llevan grandes decepciones. Todavía no había llegado a los cines el reboot de 'Power Rangers' cuando uno de sus creadores, Haim Saban, dijo que tenían planeada una saga de seis entregas.

Ahora se pone en duda que se haga la segunda. 'Power Rangers' tuvo un buen estreno en Estados Unidos, hizo 40 millones de dólares, pero luego no funcionó demasiado bien; después de 8 semanas en cartelera sólo ha recaudado 84,83 millones. Con un presupuesto de 100 millones, sin contar la inversión en publicidad (que suele ser alta cuando se trata de blockbusters de Hollywood) tocaba confiar en la taquilla global...

En los últimos años hemos visto cómo algunas superproducciones han fracasado en el box office "doméstico" pero han maquillado sus cifras e incluso han triunfado gracias a los mercados "internacionales": ahí tenemos los casos de 'Pacific Rim', 'Terminator: Génesis' o 'Warcraft'. De todos, China se ha convertido en el mercado más jugoso para Hollywood, sin embargo, la nueva versión de 'Power Rangers' no ha tenido suerte en el país asiático.

Según informa Darkhorizons, el reboot apenas logró un millón de dólares en su estreno en las salas chinas y terminó el primer fin de semana con 3.399.232$. Ahora mismo suma 54 millones fuera de Estados Unidos y los expertos pronostican que acabará con unos 60. Con el mercado estadounidense ya prácticamente agotado, la recaudación final estará en torno a los 145 millones. El problema: para cubrir costes, la película tenía que recaudar entre 2,5 y 3 veces su presupuesto (es decir, 250-300 millones).

Así las cosas, parece improbable que los fans vayan a ver esa saga de seis películas. Lionsgate no se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto pero, de momento, no hay secuela en marcha. Quizá esperen a ver cómo funciona en el mercado doméstico y ajusten el presupuesto para que la secuela no les salga tan cara. 'Power Rangers' sale a la venta en DVD y Blu-ray a partir del mes que viene.