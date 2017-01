El gremio de actores sorprende premiando a Denzel Washington y 'Figuras ocultas' en una gala muy política

La temporada de premios continúa su curso y las apuestas de los Oscars acaban de ponerse más interesantes. Menos mal, porque el triunfo de 'La ciudad de las estrellas - La La Land' en los galardones de los productores hacía presagiar una gala muy previsible y aburrida. Anoche se entregaron los premios anuales del gremio de actores (SAG) y hubo dos grandes sorpresas.

Denzel Washington se alzó con la estatuilla al mejor actor protagonista por 'Fences', derrotando a los favoritos, Casey Affleck y Ryan Gosling, mientras que 'Figuras ocultas' se impuso en el apartado de mejor reparto del año, cuando las quinielas se inclinaban hacia 'Fences', 'Manchester frente al mar' o 'Moonlight'.

Por lo demás, se confirmó que Emma Stone, Viola Davis y Mahershala Ali tienen prácticamente en sus bolsillos los Oscars de mejor actriz protagonista, actriz de reparto y actor de reparto, respectivamente, tras sus victorias de anoche. Sin restar mérito a nadie, ni mucho menos, es curioso cómo se ha llegado a este resultado tras las controversias de los dos últimos años por la falta de reconocimiento a intérpretes negros, ¿verdad?

A continuación puedes consultar la lista de premiados por el SAG y una selección de los mejores momentos de la gala, marcada por el polémico veto de Donald Trump a los ciudadanos y refugiados de países musulmanes considerados "peligrosos":

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Ganador: Denzel Washington por 'Fences'

Los otros nominados: Casey Affleck por 'Manchester frente al mar' ('Manchester by the Sea'), Andrew Garfield por 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge'), Ryan Gosling por 'La La Land' y Viggo Mortensen por 'Captain Fantastic'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Ganadora: Emma Stone por 'La La Land'

Las otras nominadas: Amy Adams por 'La llegada' ('Arrival'), Emily Blunt por 'La chica del tren' ('The Girl on the Train'), Natalie Portman por 'Jackie' y Meryl Streep por 'Florence Foster Jenkins'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ganadora: Viola Davis por 'Fences'

Las otras nominadas: Naomie Harris por 'Moonlight', Nicole Kidman por 'Lion', Octavia Spencer por 'Figuras ocultas' y Michelle Williams por 'Manchester frente al mar'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ganador: Mahershala Ali por 'Moonlight'

Los otros nominados: Jeff Bridges por 'Comanchería' ('Hell or High Water'), Hugh Grant por 'Florence Foster Jenkins', Lucas Hedges por 'Manchester frente al mar' y Dev Patel por 'Lion'.

MEJOR ELENCO DE DOBLES DE ACCIÓN

Ganador: 'Hasta el último hombre' ('Hacksaw Ridge')

Los otros nominados: 'Capitán América: Civil War', 'Doctor Strange', 'Jason Bourne' y 'Animales nocturnos'.

MEJOR REPARTO DEL AÑO

Ganador: 'Figuras ocultas'

Los otros nominados: 'Captain Fantastic', 'Fences', Manchester frente al mar' y 'Moonlight'.

Los momentos de la gala: dardos a Donald Trump y Winona Ryder dio un recital de gestos

Nuestros compañeros de Vayatele han comentado el palmarés televisivo de los SAG.