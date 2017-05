El guion del Episodio IX de 'Star Wars' se empezó de cero tras la muerte de Carrie Fisher

La inesperada muerte de Carrie Fisher nos dejó sin una actriz muy querida, pero llega un punto en el que toca empezar a superar la pena, tanto en lo personal como en lo profesional. Como bien sabréis, ella estaba dando vida de nuevo a Leia en Star Wars y es cierto que había llegado a rodar todas sus escenas para 'Star Wars: Los últimos Jedi' ('Star Wars: The Last Jedi'), pero quedaba la duda sobre el Episodio IX. Pues bien, a sus responsables no les quedó otra que empezar desde cero.

Ha sido Kathleen Kennedy, productora de la saga y presidenta de Lucasfilm desde 2012, la que ha comentado que el fallecimiento de Fisher les impactó a todos y que se vieron obligados a reescribir el guion de la película que va a dirigir Colin Trevorrow. Lo curioso es que Bob Iger, presidente y CEO de Disney, comentó en su momento que su muerte no iba a afectar a llevar a cambiar nada de 'Star Wars: Los últimos Jedi', ¿cómo piensan solucionar entonces la desaparición de Leia?

La opción más lógica sería una muerte fuera de pantalla que sea desvelada al público en la habitual apertura con texto de la saga. Es una solución un tanto anticlimática, pero es que tampoco les quedan muchas más opciones. Al principio hubo rumores sobre recrearla digitalmente, pero Disney y Lucasfilm lo desmintieron rápidamente. Luego se habló de la posibilidad de utilizar escenas grabadas por la actriz antes de su muerte, pero Kennedy lo desmintió recientemente.

Por lo tanto, Fisher no va a aparecer en el Episodio IX de Star Wars y la película va a ser diferente a lo inicialmente previsto. Esto seguro que dispara los rumores y las teorías incluso más allá de su estreno, fijado hace apenas unos días para el 24 de mayo de 2019. Solo una poco probable filtración del libreto original pondría solución a eso.

Además, llama la atención que la espera vaya a ser menor respecto a la que va a haber entre 'Star Wars: El despertar de la fuerza' ('Star Wars: The Force Awakens') y 'Star Wars: Los últimos Jedi'. Una de dos, o se están dando demasiada prisa o tan problemático no debe haber sido para Derek Connolly y el propio Trevorrow, los autores del guion del Episodio IX.

Vía | The Playlist