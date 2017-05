El tráiler de la precuela de 'The Big Bang Theory' triunfa en Internet: 'Young Sheldon' es un fenómeno

Internet lleva un par de días volcándose con los niños que, decididamente, se salen de la media. Primero fue el trailer de 'Wonder', una posiblemente muy lastimosa historia de superación y belleza interior protagonizada por Julia Roberts y Owen Wilson. Ahora, en un tono mucho más ligero, 'Young Sheldon', un spin-off de 'The Big Bang Theory' protagonizado por el más famoso y excéntrico de todos sus personajes, Sheldon Cooper.

Como os contamos en nuestro repaso a los upfronts del año, será CBS quien se encargará de emitirla. Ésta informa de que el extenso trailer lleva más de 22 millones de visualizaciones entre redes sociales y Youtube desde su estreno el 17 de mayo. El fenómeno recuerda a lo que sucedió la temporada pasada con 'This is us', que después de más de 50 millones de reproducciones del trailer, se convirtió en el estreno más visto del año.

La serie hace gala en todo momento de su carácter de derivado de 'The Big Bang Theory', hasta en su plan de emisión: se estrenará el lunes 25 de septiembre y luego pasará a emitirse de forma habitual los jueves por la noche desde el 2 de noviembre, tras el episodio semanal de su serie madre. Ya que está protagonizada por un Sheldon de 9 años, la única vinculación directa con ella será la voz de Jim Parsons, el Sheldon original.

El de la voz en off no será el único detalle que recuerde a 'Aquellos maravillosos años': esta 'Young Sheldon' aprovecha la fiebre nostálgica de la televisión actual para lanzarnos una auténtica avalancha de estética netamente 1989. Alejándose de los tics de sitcom de 'The Big Bang Theory', 'Young Sheldon' parece tener un estilo más naturalista, sin público en directo y más variedad de escenarios, muchos de ellos en exteriores.

Parece más o menos claro que, aunque estamos en una comedia, la interpretación de Iain Armitage como un jovencísimo Sheldon y que llega al instituto cuando no tiene la edad del resto de sus compañeros, dará para más de una escena emotiva. La relación con su madre, interpretada por Zoe Perry, propiciará con toda seguridad esos momentos.

Quienes esperaban una nueva 'The Big Bang Theory', una* sitcom* tradicional pero de ambiente familiar y ambientada en los noventa, pueden haberse llevado un chasco, pero si el trailer está arrasando es porque 'Young Sheldon' es, clarísimamente, puro Sheldon Cooper. Humor amable sobre la incapacidad para adaptarse del protagonista, personajes bien definidos, caricatura amable y algún que otro guiño para fans de la cultura pop.