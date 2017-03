Emma Watson: "Me dicen que no puedo ser feminista y... tener tetas"

Emma Watson vuelve a dar que hablar, y para bien. Podemos discutir todo lo que queramos sobre los límites de su talento interpretativo, pero a sus 26 años es una gran estrella, un ejemplo para millones de jóvenes y todo un icono del feminismo. Es por este último motivo por el que ha sido criticada.

La revista Vanity Fair publicó una imagen de la actriz donde enseña parte de sus pechos, lo cual ha dado pie a una controversia en la que se le acusa de traicionar los ideales del feminismo. La que fuera conocida por el papel de Hermione Granger en la saga 'Harry Potter' aprovechó un evento relacionado con su nuevo estreno, 'La bella y la bestia', para responder a la polémica con la sensatez que suele caracterizarle:

.@EmmaWatson on the controversy over her almost topless @VanityFair cover shoot. https://t.co/9kNDAV90w6 pic.twitter.com/Bc2b5JuVHE