Estalla la polémica en Cannes con 'Okja': abucheos a Netflix, fallo en proyección y Tilda Swinton responde a Almodóvar

Estos días se está comentando mucho el veto impuesto por el Festival de Cannes a partir del año que viene a toda película que no cuente de antemano con una fecha fijada para su estreno en los cines franceses, lo cual se traduce en que Netflix no podrá estar presente con ninguno de sus títulos el año que viene. Por ello había mucha curiosidad sobre la recepción a 'Okja', el primer largometraje de la compañía que se estrena este año en el Festival, y no ha decepcionado.

Por una parte, la prensa se ha mostrado dividida cuando ha aparecido el logo de Netflix, pero luego han llegado los verdaderos problemas, ya que la película ha empezado a exhibirse en un formato de pantalla incorrecto. Poco después los abucheos eran generalizados y han pasado más de seis minutos antes de que la organización se ha dado cuenta y ha procedido a comenzar de nuevo el pase. ¿Un simple error humano o un posible sabotaje encubierto?

Le logo #Netflix hué au début de la projection de Okja. #Cannes2017 pic.twitter.com/hFs2veBGKi — Damien Leblanc (@damien_leblanc) May 19, 2017

El Festival de Cannes no ha tardado en lanzar un comunicado señalando: "El incidente se debe por completo al equipo técnico del festival, el cual se disculpa profundamente con el director y su equipo, con los productores y con la audiencia". Tampoco les quedaba otra después de lo sucedido, y es cierto que este tipo de cosas pasan a veces, pero también que es una casualidad demasiado grande que la afectada haya sido precisamente 'Okja'.

Bong Joon-ho, director de la película, ha preferido quitar hierro al asunto al declarar durante la rueda de prensa que se alegraba de lo sucedido, ya que así la gente ha tenido la oportunidad de ver la secuencia inicial dos veces. Por su parte, Tilda Swinton ha recordado la polémica surgida a raíz de que Pedro Almodóvar comentase que no se veía dando galardón alguno a cualquiera de las producciones de Netflix:

La verdad es es que en realidad no vinimos aquí por los premios. Hemos venido aquí para enseñar la película en el Festival de Cannes. Hemos tenido la increíble oportunidad y el privilegio de mostrar nuestra película en esa pantalla.

Por último, la actriz también quiso añadir sobre el controvertido tema de que Netflix no estrene sus películas en salas: "Seamos sinceros, ya hay miles de maravillosas películas de Cannes que la gente nunca tiene la oportunidad de ver en cines". Clara y contundente, que es cierto que lo ideal sería que todos pudiéramos elegir donde ver las cintas que nos interesan, pero la realidad es mucho menos romántica de lo que algunos nos quieren vender...