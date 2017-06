Fallece a los 63 años la actriz Glenne Headly, vista en ‘Dick Tracy’ o ‘Un par de seductores’

Glenne Headley, la actriz nominada a dos premios Emmy por sus papeles en 'Bastard Out of Carolina' —dirigida por Anjelica Huston' y en la miniserie 'Paloma solitaria', donde compartió pantalla con Robert Duvall y Tommy Lee Jones entre otros, ha fallecido la pasada noche a los 63 años de edad. Las causas de la muerte, por el momento, no han sido confirmadas.

El representante de la actriz, que se encontraba rodando 'Future Man', la serie creada por Seth Rogen para Hulu, ha confirmado la triste noticia al medio Deadline mediante un breve y conciso comunicado:

"Es con profunda tristeza, que comunicamosel fallecimiento de Glenne Headley. Pedimos que la privacidad de su familia sea respetada en estos momentos difíciles."

Glenne Headly como la Doctora Abby Keaton en 'Urgencias'.

La carrera de Headley arrancó a principios de los años 80, donde participó con pequeños roles en producciones como '¿Dónde dices que vas?' ('Fandango') de Kevin Reynolds, 'Seize the day', protagonizada por Robin Williams, y la genial obra de Woody Allen 'La rosa púrpura de El Cairo'. Fue en 1988 cuando la actriz recibió el papel que marcó el punto de inflexión en su carrera en la película 'Un par de seductores', que protagonizó junto a Steve Martin y Michael Caine.

Además de su recordado trabajo junto a Warren Beatty en la adaptación a la gran pantalla de 'Dick Tracy' como Tess Trueheart, la trayectoria de Glenne Headley destacó también en su paso por el mundo catódico, habiendo aparecido de forma recurrente en series como 'Monk' y, por supuesto, en 'Urgencias', donde dio vida a la doctora Abby Keaton.