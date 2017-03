Fallece el director británico Robert Day a los 94 años

El director de cine y televisión Robert Day falleció el pasado día 17 acompañado de su familia en la isla Bainbridge, en el estado de Washington. Tenía 94 años.

Day empezó trabajando como operador de cámara en numerosas películas, hasta que en 1956 debutó en la dirección con la comedia 'The Green Man', a la que siguieron un par de colaboraciones con el mítico Boris Karloff, en 'El estrangulador fantasma' ('Grip of the Strangler', 1958) y 'Corredores de sangre' ('Corridors of Blood', 1958), dos de los trabajos cinematográficos más conocidos de Day.

Otro de los films más conocidos de Day fue la comedia criminal 'La extraña prisión de Huntleigh' ('Two Way Streetc', 1960) con un Peter Sellers que ya empezaba a destacar. En esa década el director británico se hizo cargo de algunas de las películas de Tarzán, dirigiendo a Gordon Scott en la última película en la que interpetó al famoso personaje: 'Tarzán el justiciero' ('Tarzan the Magnificent', 1960).

'Tarzán en peligro' ('Tarzan's Three Challenges', 1963), con Jack Mahoney como el hombre mono, 'Tarzán 66' ('Tarazan and the Valley of Gold', 1966) y 'Tarzán en el Amazonas' ('Tarzan and the Great River' 1967), ambas con Mike Henry, son el resto de películas que Day hizo sobre la creación de Edgar Rice Burroughs.

Trabajó para la Hammer en el remake 'La diosa de fuego' ('She', 1966), con una espectacular Ursula Andress. Day terminó, como muchos, refugiado en el medio televisivo, en el que dirigió capítulos de numerosas y conocidas series, además de telefilms.