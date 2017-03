Fallece el productor Jack H. Harris a los 98 años

El productor Jack H. Harris falleció el pasado día 14 de marzo en su casa de Beverly Hills debido a causas naturales, según ha informado su hija, Lynda Resnick. Tenía 98 años.

Harris fue productor de películas de terror y/o fantástico. Entre 1958 y 1991 produjo exactamente trece películas —curioso número— y algunos episodios de la serie de televisión 'Obras maestras del terror' (1959- ), serie argentina en la que también participó Narciso Ibáñez Serrador. La única incursión en la dirección por parte de Harris fue 'Unkissed Bride' (1966), una comedia también escrita por él.

Harris empezó su carrera de productor con un pequeño clásico de la Sci-Fi, 'La masa devoradora' ('The Blob', Irvin S. Yearworth Jr., 1958), uno de los primeros papeles protagonistas de Steve McQueen. La película tiene una secuela titulada 'Blob - Masa mortal' ('Beware! The Blob', Larry Hagman, 1972), y un remake, 'The Blob. El terror no tiene forma' ('The Blob', Chuck Russell, 1988), ambas producidas por Harris.

Harris también se encargó de producir los debuts de dos directores bastante admirados. Por un lado 'El monstruo de las bananas' ('Schlock', 1973), de John Landis, firmante de algunas de las mejores comedias de los ochenta; por otro 'Estrella oscura' ('Dark Star', 1974), del maestro John Carpenter. Precisamente sería Carpenter el autor del guion de 'Los ojos de Laura Mars' ('Eyes of Laura Mars', Irvin Kershner, 1978), otra producción de Harris.

En el vídeo podéis ver '4D' (íd., Irvin S. Yearworth Jr., 1959), mediocre pero muy interesante film de Sci-Fi.