'Fast And Furious' tendrá spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham

Se confirma un proyecto que parecía inevitable. Tras el descomunal éxito en taquilla de 'Fast and Furious 8' ('The Fate of the Furious') y mientras se pone en marcha la continuación, en Universal Pictures han quedado tan contentos con la química en pantalla de Dwayne Johnson y Jason Statham que están preparando una película sobre sus personajes, Luke Hobbs y Deckard Shaw.

La noticia sobre el spin-off, que según Deadline todavía está en una fase inicial, llega sólo dos días después de saberse que Vin Diesel y Johnson han resuelto sus diferencias para volver a trabajar juntos en 'Fast 9'. Ya comentamos el rumor de que en 'Fast & Furious 8' había una escena sobre Hobbs y Shaw que abría las puertas a un spinoff, y que Diesel no estaba a favor de la idea. Cierto o no, Universal lo considera una gran oportunidad y parece que las partes se han puesto de acuerdo.

La escasa información que tenemos de momento indica que Chris Morgan se ocupará del guion; es quien ha escrito todas las películas de la franquicia desde 'A todo gas: Tokyo Drift' ('The Fast and the Furious: Tokyo Drift', 2006) así que no debería sorprender a nadie. Quizá es una decepción, porque esta saga podría mejorar con nuevas ideas, pero es comprensible que al menos este guionista esté implicado en el proyecto.

Al parecer, la idea del spin-off es contar una historia donde Luke Hobbs se ve obligado a formar una "improbable alianza" con Deckard Shaw para vivir ese tipo de locas aventuras que caracterizan a 'Fast and Furious'. Universal quiere poner en marcha la producción cuanto antes y estrenarla antes que 'Fast & Furious 9'.