Fede Álvarez dirigirá la secuela de 'Dentro del laberinto'

No habían pasado ni dos semanas desde la muerte de David Bowie cuando Sony anunció un proyecto para recuperar la historia de 'Dentro del laberinto' ('Labrinth', 1986). En un principio se dijo que sería un remake pero luego se aclaró que la nueva película no partirá de cero, más bien será una secuela o un spin-off.

Ahora nos enteramos de que el proyecto está en manos de Fede Álvarez, director de 'Posesión infernal' ('Evil Dead', 2013) y 'No respires' ('Don’t Breathe', 2016) al que Sony también ha encargado la adaptación de 'Lo que no te mata te hace más fuerte' ('The Girl in the Spider’s Web'), que funcionará como un reboot de la franquicia 'Millennium'.

Realizada por Jim Henson, 'Dentro del laberinto' se centraba en una adolescente (Jennifer Connelly) que tiene 13 horas para salvar a su hermano, todavía un bebé, después de desear que se lo llevara el Rey Goblin (David Bowie). Lo más complicado de su misión es que, para rescatarlo, tiene que adentrarse en un laberinto lleno de pruebas que desafiarán su ingenio y su valentía.

Nicole Perlman comenzó a trabajar en el guion que ahora reescribirán Fede Álvarez y Jay Basu. La nueva película estará ambientada en el mismo universo creado por Henson (su hija Lisa es productora) pero contará con nuevos personajes, no hay intención de usar la magia de los ordenadores para que volvamos a ver a Bowie como pasó con Peter Cushing en 'Rogue One'. De momento no hay fecha de inicio de rodaje ya que Álvarez tiene que realizar primero el reboot de la saga de Lisbeth Salander, cuya producción arranca en otoño. Sobre su nuevo proyecto, ha dicho esto: