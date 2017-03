Fede Álvarez explica por qué Rooney Mara no será Lisbeth Salander en su nueva película

Una de las noticias más comentadas de esta semana ha sido el anuncio oficial de una nueva adaptación de la saga 'Millennium' que funcionará como un reboot. Es decir, no contará con el reparto de la película estrenada en 2011, lo cual ha indignado a los fans, sobre todo porque esperaban volver a ver a Rooney Mara como Lisbeth Salander (por cierto, una interpretación nominada al Oscar).

El director al que Sony ha confiado este explosivo proyecto, Fede Álvarez, tiene cuenta en Twitter, se enteró de las numerosas protestas que surgieron en Internet y trató de zanjar la polémica con una amable respuesta. Como suele pasar, lo único que ha conseguido es agitar aún más el fuego. A continuación puedes leer su mensaje:

It's said that 50% of the director's work is casting. If I'd just take Fincher's (amazing) casting, I wouldn't be doing half of my job. https://t.co/IgfkK0BimV