Filtradas las primeras películas aspirantes a los Oscars: ¿merece la pena descargarlas?

Ya ha empezado. Por estas fechas aparecen en Internet unos codiciados screeners, las copias en calidad DVD de las películas que tienen aspiraciones en la temporada de premios. Son las propias distribuidoras las que envían el material para intentar lograr nominaciones, de evitar el olvido de los votantes; pero algunos de los destinatarios tienen la generosa idea de compartir las películas con el resto del mundo. De "piratear".

Lo cierto es que este año está siendo más flojo en lo que a filtraciones se refiere. En los próximos días podría ampliarse la lista (Hive-CM8 está pidiendo más colaboración por parte de los propietarios de los discos), en estos momentos sólo hay disponibles cinco estrenos: 'La llegada' ('Arrival'), 'La ciudad de las estrellas' ('La La Land'), 'Moonlight', 'Fences' y 'Día de patriotas' ('Patriots Day').

Y llega el dilema, ¿descargar o no descargar? Al margen de la cuestión moral, creo que quien se sienta tentado debería valorar algo muy simple: la mejor experiencia. ¿Cómo vas a disfutar más de ella, en una sala de cine o en tu casa? Existe la posibilidad de ver los archivos en una pantalla más grande que la del ordenador, pero aun así, la calidad de la imagen de estos archivos no es la ideal, y evidentemente tampoco el sonido.

Por mi parte no tengo dudas, el mejor sitio para ver una película sigue siendo una sala de cine. Claro, una buena sala. Con un público respetuoso (tanto con los demás como con lo que está viendo). Y me parece fundamental la versión original, nunca doblada (¿cómo opinar luego sobre las mejores interpretaciones?). Se me ocurre que puede ser una buena opción para esos espectadores que quieren repetir pero no pueden permitirse el lujo de volver a pasar por taquilla. A partir de este mes llegan estrenos muy interesantes...

En España ya tenemos en cartelera 'La llegada' y 'La La Land'; 'Moonlight' podremos verla el 10 de febrero, 'Fences' el 24 del mismo mes y 'Día de patriotas' el 21 de abril. La última no llegará a tiempo para la 89ª edición de los Oscars (26 de febrero) pero dudo que pesque alguna nominación importante. ¿Qué opinas sobre los "dvd screeners"? ¿Vas a caer en la tentación o te reservas para las salas de cine?

En Blogdecine | 'Deadpool' encabeza la lista de las películas más pirateadas en 2016