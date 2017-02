'Get Out', terror social y sorprendente éxito en la taquilla USA

Este fin de semana se produjo una extraña coincidencia en la industria del cine de Estados Unidos: mientras en los cines triunfaba 'Get Out', una singular propuesta de terror, 'Moonlight' arrebataba a última hora y tras un sorprendente giro, el Oscar de mejor película a 'La La Land'. Coincidencia porque el triunfo de 'Moonlight' se ha sido visto como el éxito de la campaña #OscarSoWhite, que denunciaba el racismo de los premios y 'Get Out' va por ahí.

Su director es el debutante Jordan Peele, actor, guionista y humorista, conocido sobre todo por sus colaboraciones con Keegan-Michael Key ('Keanu'). Inesperadamente, ha iniciado una carrera como realizador con una propuesta que califica de "thriller social". Peele ha explicado que su película refleja "la experiencia de ser negro en este país". La actriz Allison Williams declara que 'Get Out' “da la oportunidad al espectador blanco que nunca ha experimentado nada así de primera mano, de ponerse en el lugar de un protagonista negro".

'Get Out' ha logrado el nº1 del box office USA tras recaudar 33,37 millones de dólares (12.002$ de promedio, el más alto del TOP 10); costó sólo 4,5 millones. Cabe señalar que entre los productores se encuentra Jason Blum, todo un experto en películas baratas y rentables: su último éxito fue 'Múltiple' ('Split') de M. Night Shyamalan. Jordan Peele no sólo ha cautivado al público, también a la crítica: ahora mismo su ópera prima tiene un impresionante 99% en RottenTomatoes y un estupendo 83/100 en Metacritic.

Ante este éxito, Peele ya ha anunciado que prepara más películas de este estilo que tocarán otros "demonios humanos". Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Betty Gabriel, Caleb Landry Jones lideran el reparto de 'Get Out', la historia de un joven afroamericano que visita a la familia de su novia blanca, y comienza a volverse paranoico sobre el racismo de quienes le rodean... Más abajo puedes ver el tráiler y los carteles de 'Get Out', que se estrena el 19 de mayo en España.