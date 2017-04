'Glass', la secuela de 'Múltiple' (Split) y 'El protegido' (Unbreakable) tiene fecha de estreno

M. Night Shyamalan ha recurrido a su cuenta de Twitter para anunciar a todo el mundo que su nueva película ya tiene título y fecha de estreno oficial. Se llama 'Glass' y estará en los cines el 18 de enero de 2019 de la mano de Universal y Blumhouse.

El cineasta ya no esconde que el proyecto es una secuela de 'El protegido' ('Unbreakable', 2000) que conecta con los protagonistas de 'Múltiple' ('Split', 2016). De hecho, también ha confirmado el reparto: Bruce Willis volverá a interpretar a David Dunn, Samuel L. Jackson repetirá como Elijah Price/Mr. Glass (de ahí el título), James McAvoy dará otro recital como "La Horda" y sus 23 personalidades (IMPRESIONANTE) y Anya Taylor Joy seguirá dando vida a Casey Cooke.

Shyamalan confirma que ha terminado de escribir el guion pero no quiere dar más detalles. En todo caso, sabemos que si bien va a reunir a los protagonistas de 'El protegido' y 'Múltiple', la historia de 'Glass' será independiente y con el título ya podemos hacernos una idea de lo que nos quiere contar. No sé tú pero yo con los nombres implicados no necesito saber nada más hasta el día del estreno. Va a ser una espera muy larga...

Recordemos que 'El protegido' se centraba en David, un vigilante de seguridad al que un día le dicen que es un auténtico superhéroe con habilidades extraordinarias que debe usar para hacer el bien; esta revelación le llega por Elijah, que por fin confirma su sospecha de que nació para ser el villano. Inicialmente, Kevin era un personaje muy secundario de 'El protegido', ese secuestrador al que David derrota una vez que asume su papel de salvador.

Pero Kevin era demasiado interesante para Shyamalan y le dedicó una historia aparte, 'Múltiple'. Así conocemos a Casey, una de las chicas a las que secuestra Kevin para que sean víctimas del monstruo que será conocido como "La Horda"... Y al final, Shyamalan imita a Marvel con un cameo que conecta sus dos películas y que funciona como teaser de la trilogía: