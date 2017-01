Globos de Oro 2017 | 'La La Land' arrasa con un récord de 7 premios

Ya conocemos a los ganadores de la 74ª gala de los Globos de Oro, los galardones anuales de cine y televisión que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. Tras las polémicas ediciones presentadas por Ricky Gervais, el más correcto Jimmy Fallon tomó el relevo como maestro de ceremonias en una noche que confirmó a 'La ciudad de las estrellas - La La Land' como la gran favorita para los Oscars 2017.

El musical romántico ganó en todos los apartados donde competía y con 7 estatuillas establece un nuevo récord en estos premios. En la categoría de película dramática ganó 'Moonlight' y hubo sorpresas como el triunfo de Isabelle Huppert, que se impuso a la favorita Natalie Portman, o un discurso de Meryl Streep contra Donald Trump que está siendo muy comentado y compartido en las redes sociales.

A continuación puedes repasar todos los ganadores y los mejores momentos de los Globos de Oro 2017:

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ganador: Aaron Taylor-Johnson – Animales nocturnos

Los otros nominados:

Jeff Bridges – Comanchería (Hell or High Water)

Simon Helberg – Florence Foster Jenkins

Dev Patel – Lion

Mahershala Ali – Moonlight

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ganadora: Viola Davis - Fences

Las otras nominadas:

Naomie Harris - Moonlight

Nicole Kidman - Lion

Octavia Spencer - Figuras ocultas (Hidden Figures)

Michelle Williams - Manchester frente al mar (Manchester by the Sea)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Ganadora: 'Elle', de Paul Verhoeven

Las otras nominadas:

Divinas

Toni Erdmann

Neruda

El viajante (The Salesman)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Ganadora: Zootrópolis (Zootopia)

Las otras nominadas:

Kubo y las dos cuerdas mágicas (Kubo and the Two Strings)

Vaiana (Moana)

La vida de Calabacín (My Life as a Zucchini)

¡Canta! (Sing)

MEJOR MÚSICA

Ganadora: La ciudad de las estrellas - La La Land

Las otras nominadas:

Moonlight

La llegada (Arrival)

Lion

Figuras ocultas

MEJOR CANCIÓN

Ganadora: City of Stars - La La Land

Las otras nominadas:

Can’t Stop the Feeling - Trolls

Faith - ¡Canta! (Sing)

Gold - Gold

How Far I’ll Go - Vaiana (Moana)

MEJOR GUION

Ganador: Damien Chazelle - La La Land

Los otros nominados:

Kenneth Lonergan - Manchester frente al mar

Tom Ford - Animales nocturnos

Barry Jenkins - Moonlight

Taylor Sheridan - Comanchería (Hell or High Water)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN COMEDIA O MUSICAL

Ganador: Ryan Gosling - La La Land

Los otros nominados:

Colin Farrell - Langosta

Hugh Grant - Florence Foster Jenkins

Jonah Hill - Juego de armas (War Dogs)

Ryan Reynolds - Deadpool

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN COMEDIA O MUSICAL

Ganadora: Emma Stone - La La Land

Las otras nominadas:

Annette Bening - 20th Century Women

Lily Collins - Rules Don’t Apply

Hailee Steinfeld - The Edge of Seventeen

Meryl Streep - Florence Foster Jenkins

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN DRAMA

Ganador Casey Affleck - Manchester frente al mar

Los otros nominados:

Joel Edgerton - Loving

Andrew Garfield - Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Viggo Mortensen - Captain Fantastic

Denzel Washington - Fences

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA EN DRAMA

Ganadora: Isabelle Huppert - Elle

Las otras nominadas:

Amy Adams - La llegada (Arrival)

Jessica Chastain - El caso Sloane (Miss Sloane)

Ruth Negga - Loving

Natalie Portman - Jackie

MEJOR DIRECCIÓN

Ganador: Damien Chazelle - La La Land

Los otros nominados:

Tom Ford - Animales nocturnos

Mel Gibson - Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Barry Jenkins - Moonlight

Kenneth Lonergan - Manchester frente al mar

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA O MUSICAL

Ganadora: La La Land

Las otras nominadas:

20th Century Women

Deadpool

Florence Foster Jenkins

La La Land

Sing Street

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

Ganadora: Moonlight

Las otras nominadas:

Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge)

Comanchería (Hell or High Water)

Lion

Manchester frente al mar

PREMIO HONORÍFICO CECIL B. DEMILLE: Meryl Streep

He traducido a continuación sus palabras:

"Por favor, sentaos. Gracias. Os quiero a todos. Tenéis que perdonadme, he perdido la voz en gritos y lamentos este fin de semana. Y he perdido la cabeza en algún momento a principios de este año, así que debo leer. Gracias, Asociación de la Prensa Extranjera. Simplemente recupero lo que dijo Hugh Laurie: todos en esta habitación pertenecemos realmente a los segmentos más vilipendiados de la sociedad americana en este momento. Pensadlo: Hollywood, forasteros y extranjeros. Pero ¿quiénes somos, y qué es Hollywood a fin de cuentas? Es sólo un montón de gente de otros lugares. Yo nací, fui criada y educada en los colegios públicos de Nueva Jersey. Viola nació en una cabaña de Carolina del Sur, de ahí a Central Falls, Rhode Island; Sarah Paulson nació en Florida, criada por una madre soltera en Brooklyn. Sarah Jessica Parker fue una de siete u ocho hijos en Ohio. Amy Adams nació en Vicenza, Italia. Y Natalie Portman nació en Jerusalén. ¿Dónde están sus certificados de nacimiento? Y la hermosa Ruth Negga nació en Addis Ababa, Etiopía, criada en Londres... no, en Irlanda creo, y está aquí nominada por interpretar a una chica de un pequeño pueblo de Virginia. Ryan Gosling, como toda la gente amable, es canadiense, y Dev Patel nació en Kenia, criado en Londres, y está aquí por encarnar a un indio criado en Tasmania. Así que Hollywood está lleno de forasteros y extranjeros. Y si los echas a todos no tendrás nada que ver excepto fútbol y artes marciales mixtas, que no son artes. Me dieron tres segundos para decir esto, así que: el único trabajo de un actor es entrar en las vidas de la gente que es diferente a nosotros, y dejarte sentir lo que se siente. Y hubo muchas, muchas, muchas interpretaciones poderosas este año que hicieron exactamente eso. Impresionantes, compasivos trabajos. Pero hubo una interpretación este año que me dejó pasmada. Hundió sus ganchos en mi corazón. No porque fuera buena; no había nada bueno en ella. Pero fue efectiva e hizo su trabajo. Hizo reír intencionadamente a su público, y mostró sus dientes. Fue ese momento en el que la persona que pedía sentarse en la silla más respetada de nuestro país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superó en privilegio, poder y capacidad para contraatacar. Me rompió el corazón cuando lo vi, y todavía no puedo sacarlo de mi cabeza, porque no fue una película. Ocurrió en la vida real. Y este instinto por humillar, cuando está modelado por alguien en la plataforma pública, por alguien poderoso, se filtra en la vida de todos, porque da cierto permiso para que otra gente haga lo mismo. La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia incita violencia. Y cuando los poderosos usan sus posiciones para abusar de otros, todos perdemos. O.K., seguimos. O.K., esto me lleva a la prensa. Necesitamos a la prensa honrada con poder que pida explicaciones, que lo llamen en las alfombras por cada atrocidad. Es por eso que nuestros fundadores consagraron a la prensa y sus libertades en la Constitución. Así que sólo pido a la famosa y sana Prensa Extranjera de Hollywood y a todos en nuestra comunidad que se unan a mí en el apoyo al Comité para la Protección de los Periodistas, porque vamos a necesitar que den un paso adelante, y ellos nos necesitarán para proteger la verdad. Una cosa más: una vez, cuando estaba dando una vuelta por el set el otro día, quejándome sobre algo... ya sabéis, que vamos a trabajar en la hora de la cena o la cantidad de horas o algo así, Tommy Lee Jones me dijo: "¿No es esto un privilegio, Meryl, ser simplemente un actor?". Sí, lo es, y tenemos que recordarnos los unos a los otros el privilegio y la responsabilidad del acto de empatía. Debemos estar orgullosos del trabajo que Hollywood está premiando aquí esta noche. Como mi amiga, la querida y fallecida Princesa Leia, me dijo una vez, toma tu corazón roto y hazlo arte."

La actriz se refería a este infame momento de Donald Trump:

ACTUALIZACIÓN: Trump ha respondido como es habitual en él, con un mensaje en Twitter...

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una....."

Otros vídeos, momentos destacados y curiosos de la noche de los Globos de Oro

Ryan Reynolds and Andrew Garfield kissed after Gosling won their #GoldenGlobes category pic.twitter.com/IjjTk6Vrs2 — Jarett Wieselman (@JarettSays) 9 de enero de 2017

Nuestros compañeros de VayaTele se ocupan de comentar los apartados televisivos de los Golden Globes.