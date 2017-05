Godzilla y King Kong ya tienen director para su colosal duelo: Adam Wingard

Después de la buena acogida de la última versión americana de ‘Godzilla’, el anuncio de una segunda parte, actualmente en proceso de pre-producción y subtitulada ‘King of the Monsters’, lejos de ser una sorpresa, fue tan sólo cuestión de tiempo. No obstante, el verdadero bombazo llegó cuando Legendary y Warner Bros. revelaron sus planes de convertir a la criatura de Toho en la primera pieza de un universo cinematográfico compartido con otros monstruos clásicos.

La primera secuela de este proyecto vino de la mano de King Kong en la irregular, aunque entretenidísima, ‘Kong: La isla calavera’; un autoconsciente delirio plástico y formal respaldado de nuevo por la taquilla con más de 550 millones de recaudación. Hoy, gracias a The Hollywood Reporter, conocemos que el plan de ruta previsto continúa en marcha, y que nada más y nada menos que Adam Wingard, será el encargado de dirigir ‘Godzilla vs. Kong’; el primer crossover de la nueva saga.

Wingard, adalid del movimiento mumblegore, es un cineasta arraigado por naturaleza al género de terror, en el que debutó hace dos décadas con la terrible ‘Home Sick’, y en el que comenzó a destacar gracias a ‘A Horrible Way to Die’. No sería hasta su participación en la saga de antologías ‘V/H/S’ y, sobre todo, en la genial ‘Tú eres el siguiente’ cuando el nombre de Wingard comenzase a ganar notoriedad dentro y fuera de las fronteras norteamericanas.

En 2014, Wingard abandonó el género de terror para zambullirse en el thriller de acción con esencia ochentera con ‘The Guest’, largometraje protagonizado por Dan Stevens que puso al director en el punto de mira de los grandes estudios; hecho que ha desembocado en una decepcionante ‘Blair Witch’, y en la adaptación a imagen reali del manga ‘Death Note’ para Netflix, fechada para finales de agosto.

Poco más se sabe de ‘Godzilla vs. Kong’, más allá de que su fecha de estreno está prevista para mayo de 2020, y que la escritura del guión está encabezada por Terry Rossio, co-escritor de la saga ‘Piratas del Caribe’. Ahora tan sólo queda esperar, y poner la mano en el fuego por Adam Wingard, fan reconocido de los monstruos protagonistas, y un auténtico prodigio en la dirección cinematográfica cuando se decide a exprimir todo su potencial.