Gore Verbinski explica por qué no pudo rodar la película de 'BioShock'

Este fin de semana ha llegado a los cines de Estados Unidos la nueva película de Gore Verbinski, 'La cura del bienestar' ('A Cure for Wellness'), con la que regresa al género de terror. Para promocionar el estreno, el director participó en una ronda de preguntas y respuestas en el foro Reddit, donde habló sobre uno de los proyectos más interesantes y ambiciosos que ha tenido entre manos: la adaptación de 'BioShock'.

Han pasado casi diez años desde que se anunciara que el cineasta, conocido por éxitos como el remake de 'The Ring' o las tres primeras entregas de 'Piratas del Caribe', iba a llevar a la gran pantalla la popular saga de videojuegos. Lamentablemente, Universal canceló el rodaje y Verbinski se desvinculó del proyecto; ahora ha explicado las razones del fracaso:

"No hay una respuesta corta a esa cuestión pero estábamos a ocho semanas de rodar cuando se desenchufó. Es una película para adultos. Yo quería mantenerla así, sentí que sería lo apropiado, y es una película cara. Es un mundo enorme que estábamos creando, y no es un mundo donde puedas simplemente ir a las localizaciones a rodar. Con 'La cura del bienestar' pudimos usar una variedad de localizaciones para crear ese mundo. ‘BioShock’ no funcionaría de ese modo, construiríamos todo un universo subterráneo. Así que creo fue una combinación del precio en la etiqueta y la calificación "R", Universal simplemente no se sintió cómoda al final. Además, en ese momento hubo algunas películas costosas calificadas "R" que no funcionaron. Creo que las cosas han cambiado y quizá haya otra oportunidad. Pero es muy difícil, cuando estás a ocho semanas de rodar una película, puedes verla en tu cabeza y casi la tienes filmada entera, así que emocionalmente estás en esa transición de arquitecto a contratista, y sería un lugar complicado al que volver."

Gore Verbinski se refiere a la situación creada en Hollywood por el inesperado éxito de 'Deadpool' el año pasado, una comedia "R" que recaudó cerca de 800 millones de dólares (costó 58); este taquillazo ha facilitado la aprobación de proyectos como 'Logan', que también está recomendada para mayores de 18 años y no sólo es uno de los estrenos más esperados del año sino que está entusiasmando a los críticos, algo poco habitual en el cine de superhéroes.

Cabe señalar que Universal no quiso iniciar el rodaje de 'BioShock' para poder reducir el presupuesto, de unos 200 millones, y eso provocó la salida de Verbinski. Entonces se contrató al español Juan Carlos Fresnadillo, que aún gozaba de mucha confianza tras triunfar con '28 semanas después' ('28 Weeks Later', 2007). El proyecto estaba listo para arrancar otra vez con un coste estimado de 80 millones, sin embargo, volvió a ser cancelado porque al creador del juego, Ken Levine, no le convencía cómo iba a ser la película.

Más abajo puedes ver una galería de imágenes con parte del arte conceptual del proyecto, obra de Kasra Farahani. La historia de ‘BioShock’ gira en torno a Jack, un pasajero de un avión que se estrelló en el Atlántico y encontró una entrada secreta a una ciudad llamada Rapture. Allí se topará con una posguerra civil, productos de avanzada ingeniería genética y un enorme caos.