'Green Lantern', David Goyer y Justin Rhodes preparan el reboot sin Ryan Reynolds

A pesar del fracaso de la primera adaptación al cine, 'Green Lantern' es una pieza clave en el universo de superhéroes de Warner y DC. Hace justo un año se anunció que estaba en marcha una nueva película sobre los 'Green Lantern Corps' para el año 2020 y ahora sabemos que David Goyer y Justin Rhodes han sido contratados para empezar a trabajar en el guion.

Goyer tiene amplia experiencia en adaptaciones de cómics aunque no entiendo cómo siguen confiando en él. Escribió la irregular trilogía de 'Blade' y fue coautor del guion de 'Batman Begins' pero Christopher Nolan no le quiso en las dos siguientes entregas; aun así, siguió implicado en películas sobre superhéroes, 'Ghost Rider', 'El hombre de acero' ('Man of Steel') y 'Batman v Superman' llevan su firma. Además, en su filmografía destacan bodrios como 'Jumper' o 'La semilla del mal' ('The Unborn').

David Goyer también será productor de 'Green Lantern Corps' junto a Geoff Johns y Jon Berg. En cuanto a Rhodes, según informa Deadline ha estado implicado en el desarrollo del remake de 'Fantastic Voyage' para Guillermo del Toro. Algo habrán visto en él, supongo, o quizá es fan de los cómics y le deben un favor...

Green Lantern Corps es una fuerza policial intergaláctica creada hace millones de años para proteger el universo. Recordemos que la película de 2011 se centraba en Hal Jordan; la nueva le va a emparejar con John Stewart y pretende ser una especie de 'Arma Letal' ('Lethal Weapon') en el espacio. El estudio no cuenta con Ryan Reynolds así que de momento no hay nadie en el reparto de este proyecto, cuya fecha provisional de estreno es el 24 de julio de 2020.