Ha muerto John G. Avildsen, el director de las míticas 'Rocky' y 'Karate Kid'

John G. Avildsen, el director de la mítica 'Rocky', ha fallecido a los 81 años de edad. Sufría desde hace tiempo un cáncer de páncreas y finalmente perdió la batalla contra esa horrible enfermedad según ha informado su propio hijo.

Nacido el 21 de diciembre de 1935, Avildsen comenzó su carrera como asistente en cintas como 'La noche deseada' ('Hurry Sundown') antes de rodar su primer largometraje, 'Turn on to Love', en 1969. Poco tardó en realizar otro puñado de títulos entre los que destacan 'Desmadre en la escuela' ('Guess What We Learned in School Today?'), 'Joe', 'Salvad al tigre' ('Save the Tiger') o 'Un caradura simpático' ('W.W. and the Dixie Dancekings').

Sin embargo, fue con 'Rocky' cuando su carrera cambió para siempre. No solo fue un enorme éxito en taquilla, sino que también le valió un Oscar al mejor director. Apenas unos años después volvería a aspirar al premio que reparte la Academia de Hollywood por el documental 'Traveling Hopefully', pero en esta ocasión se quedó sentado en su butaca cuando se leyó el nombre del ganador.

'Danza lenta en la gran ciudad' ('Slow Dancing in the Big City'), 'La fórmula' ('The Formula'), 'Mis locos vecinos' ('Neighbors') y 'Una noche en el cielo' ('A Night in Heaven') precedieron al otro gran éxito de su carrera. Quizá os suene, se titula 'Karate Kid' y tuvo tres secuelas -él mismo se ocupó de la segunda y la tercera entrega -y un remake, sin olvidarnos de que fue una de las películas favoritas de muchos chavales de los años 80.

Menos suerte tuvo con 'Happy New Year', '¡La que hemos armado!' ('For Keeps?') y 'Escuela de rebeldes' ('Lean on Me'), pero Sylvester Stallone volvió a contar con él para 'Rocky V'. Ya en los 90 bajó su ritmo de trabajo, pero le dio tiempo a hacer cuatro largometrajes: 'La fuerza de uno' ('The Power of One'), '8 segundos' ('8 Seconds'), 'A Fine and Private Place' y 'Van Damme's Inferno', en la cual tuvo varios enfrentamientos con su protagonista, llegando a intentar firmar la película bajo seudónimo.

Desde 1999 estuvo 15 años sin rodar nada hasta que en 2014 estrenó el cortometraje 'Let Love Last'. Actualmente tenía previsto volver al mundo del largo con 'Nate & Al', un drama con Richard Dreyfuss, Josh Peck y Martin Landau que ya veremos si continúa adelante tras su muerte.

Os dejo también las despedidas que le han brindado algunos de sus amigos, incluyendo a Sylvester Stallone y Ralph Macchio.:

The great director John G. Avildsen Who won the Oscar for directing Rocky! R. I. P. I'm sure you will soon be directing Hits in Heaven- Thank you , Sly Una publicación compartida de Sly Stallone (@officialslystallone) el 16 de Jun de 2017 a la(s) 8:00 PDT

RIP to my friend and KK director John G Avildsen. He brought inspirational stories to us all and had a guiding hand in changing my life. pic.twitter.com/TRobJn3pq2 — Ralph Macchio (@ralphmacchio) June 17, 2017

John Avildsen RIP. Your filmmaking legacy remains. #BeLove — Carl Weathers (@TheCarlWeathers) June 17, 2017

Rest In Peace John Avildsen pic.twitter.com/yttqio8zNR — Joe Manganiello (@JoeManganiello) June 17, 2017

First film in the US 'Slow dancing in the Big City'w/John Avildsen directing right after he won Oscar for Rocky. What a gent. So Sorry. pic.twitter.com/n3r0O2Tmcc — Thaao Penghlis (@ThaaoPenghlis) June 17, 2017

Descanse en paz.