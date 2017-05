Ha muerto Powers Boothe, uno de los villanos más sólidos de Hollywood

El actor Powers Boothe falleció ayer domingo 14 mayo a los 68 años de edad en su domicilio de Los Angeles. La muerte se produjo mientras dormía y se debe a causas naturales, tal y como ha informado su publicista.

Nacido en Texas el 1 de junio de 1948, Boothe se unió a una compañía de teatro de Oregón tras graduarse en la universidad, dando el salto a Nueva York en 1974. Sería tres años después cuando debutó en la gran pantalla con una breve aparición en 'La chica del adiós' ('The Goodbye Girl'), no volviendo a participar en una película hasta 1980 con 'A la caza' ('Cruising'), la polémica película de WIlliam Friedkin protagonizada por Al Pacino y en la que un asesino se cebaba con la comunidad gay.

También en 1980 le llegó su primer gran reconocimiento en forma de Emmy gracias a su retrato del reverendo y lider sectario Jim Jones en el telefilm 'La tragedia de Guyana' ('Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones'). En los años 80 también llamó la atención su interpretación de Philip Marlowe en la serie de HBO o su participación en películas como 'La presa' ('Southern Comfort'), 'Amanecer rojo' ('Red Dawn') o 'La selva esmeralda' ('The Emerald Forest').

Ya en los 90 pudimos verle en 'Tombstone: La leyenda de Wyatt Earp', 'Muerte subita' ('Sudden Death'), 'Nixon' o 'Giro al infierno', mientras que en la primera década del siglo XXI colaboró en 'Hombres de honor' ('Men of honor'), 'Escalofrío' ('Frailty'), la reivindicable opera prima tras las cámaras del también recientemente fallecido Bill Paxton, o 'Sin City', destacando también su presencia en series como 'Deadwood' o '24'.

Últimamente había centrado sus esfuerzos en la pequeña pantalla, siendo especialmente recordado su trabajo en 'Agents of SHIELD', aunque también se dejó ver en 'Nashville' o la miniserie 'Hatfields & McCoys'. Entre sus últimas películas destacan 'Los Vengadores' ('The Avengers') y 'Sin City: Una dama por la que matar' ('Sin City: A Dame to Kill For'). Era conocido por sus sólidos papeles como villano, pero a lo largo de su carrera había demostrado ser capaz de mucho más que eso.

Descanse en paz.