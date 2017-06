Habrá nuevos poseídos en la 2ª temporada de 'El exorcista': Geena Davis y su familia no vuelven a la serie

La serie de televisión de 'El exorcista' tenía muchas cartas en contra. Las secuelas de la película de William Friedkin de 1973 no arrojaban muy buenos recuerdos (salvo la estupenda 'El exorcista III', que es una bestia completamente distinta), así que la perspectiva de un reboot televisivo no era muy halagüeño. Sin embargo, y aunque la audiencia no alcanzó cifras extraordinarias, Fox quedó satisfecha con las críticas y el resultado global.

Después del anuncio de que habría segunda temporada de 'El exorcista' hace cosa de un mes, llegan novedades que dejan clara la dirección general en la que se moverá la segunda temporada. Repiten los tres sacerdotes (Alfonso Herrera, Ben Daniels y Kurt Egyiawan), pero se queda fuera la familia Rance, es decir, Geena Davis, Alan Ruck, Hannah Kasulka y Brianne Howey.

Jeremy Slater, creador y productor ejecutivo de la serie, afirmó en una entrevista con TVLine que "una potencial temporada dos mostraría a Marcus, Tomas y Bennett ayudando a una nueva familia o en un nuevo caso de posesión". Lo que no quiere decir, añade, "que no volvamos a ver a los Rance de nuevo". También afirmó que Fox estaba buscando un nuevo showrunner para la serie.

No deja de tener cierto sentido: sin duda la primera temporada (ojo, spoilers) rendía tributo al argumento de la película original con gusto y de forma sorprendente al hacer que Geena Davis fuera nada menos que la Regan original. Abundar en esos derroteros sería redundante, sobre todo cuando hay toda una estirpe de demonios que aniquilar ahí fuera (o ahí dentro, según se mire).