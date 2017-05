Hellboy tendrá otra película PERO sin Guillermo del Toro ni Ron Perlman

Vaya giro sorpresa. Un par de meses después de que Guillermo del Toro afirmara que nunca se hará 'Hellboy 3', el creador del personaje, Mike Mignola, ha anunciado en su cuenta de Facebook que sí habrá otra adaptación al cine de sus cómics pero con un nuevo equipo y otro enfoque. Es decir, un reboot.

Según el padre de Hellboy, Del Toro será sustituido por Neil Marshall y Ron Perlman dejará el papel protagonista en manos de David Harbour, conocido ahora por su papel de heroico policía de pueblo en 'Stranger Things'. Mignola también aclaró que la película tendrá una clasificación "R", para adultos, con lo cual no tendrán que cortarse con el lenguaje, la violencia o el tono. Ésa es la mejor noticia que podían recibir los fans, sin duda.

La "R" es lo mejor del proyecto, el actor elegido es bueno y la implicación de Mignola es buena señal, pero me preocupa el director. Marshall debutó con 'Dog Soldiers' (2002), a las que siguieron 'The Descent' (2005), 'Doomsday' (2008) y 'Centurion' (2010). Desde entonces no rueda cine y se ha centrado en probar su (supuesto) talento en televisión, trabajando en series como 'Black Sails', 'Hannibal', 'Westworld' o 'Juego de Tronos'; suyo es el espectacular pero caótico capítulo del asalto al muro en la 4ª temporada.

Recordemos que Del Toro adaptó el cómic de 'Hellboy' en 2004 con Perlman, John Hurt y Selma Blair liderando el reparto. La película no funcionó bien en taquilla pero con el tiempo se convirtió en un título de culto y el mexicano pudo filmar una secuela, 'Hellboy II: El ejército dorado' (2008), que costó más y recaudó más pero no suficiente para poder completar la trilogía. El arco argumental se queda sin cerrar, tristemente.