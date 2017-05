Hielo y velocidad para Scott Derrickson: dirige el piloto de la adaptación televisiva de 'Snowpiercer'

Scott Derrickson, flamante director de 'Doctor Strange' y hasta hace poco habituado al horror de raíz demoniaca en películas como 'Líbranos del mal', 'Sinister' o 'El exorcismo de Emily Rose', será productor ejecutivo y director del piloto de la adaptación televisiva de 'Snowpiercer'. La extraordinaria película de Bong Joon-ho se convertirá en una serie (si el piloto funciona, cosa que es de esperar) producida por TNT.

No es el único miembro del equipo técnico cuyo nombre ha sido desvelado: también es interesante la presencia de Josh Friedman como showrunner y guionista. Friedman escribió 'La guerra de los mundos' de Spielberg y fue también guionista y showrunner de 'Terminator: Las crónicas de Sarah Connor'. Buenas noticias para quienes quedaran cautivados por el singular mundo futuro que retrataba 'Snowpiercer'.

El único miembro del reparto que ha sido confirmado es Daveed Diggs, actualmente muy de moda por su papel doble (Marqués de Lafayette y Thomas Jefferson) en el musical 'Hamilton'. Últimamente se le vio también en series como 'The Get Down' y 'The Unbreakable Kimmy Schmidt'. Dará vida a Layton Well, que arranca la revolución que puede acabar con la tiranía del tren, y que es análogo al que interpretaba Chris Evans en el film original.

'Snowpiercer' cuenta cómo, tras un fallido experimento para acabar con el calentamiento global, la Tierra vive una nueva Era Glacial. Un tren, el Snowpiercer, se mueve sin descanso por todo el globo, y se ha convertido en una réplica en miniatura de los vicios de la sociedad del pasado: en los últimos vagones se amontonan los desfavorecidos, y en los primeros, la clase dominante.

La estructura lineal de la película, casi propia de un videojuego (los personajes van avanzando por el tren, superando vagón tras vagón) suena apropiada para una serie de televisión, episódica y con posibilidad de continuos cliffhangers. También tiene un radio de acción limitado si los personajes permanecen en el tren, pero será trabajo de Friedman solventarlo.

En cualquier caso, tanto Bong Joon-ho como Park Chan-wook (director de 'Old Boy' y también productor de la película original) regresan como productores a esta nueva serie de TNT. Es decir, que este 'Snowpiercer' tiene más de una papeleta para convertirse en una de las revelaciones de la ciencia-ficción televisiva de próximas temporadas.