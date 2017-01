Hollywood, artistas y autores critican a Donald Trump por atacar a Meryl Streep

Continúa la polémica en torno a Meryl Streep y Donald Trump. Como sabrás, la actriz recibió un premio honorífico en los Globos de Oro y realizó un discurso en el que criticó al futuro presidente por burlarse de un reportero discapacitado. También defendió la importancia de los extranjeros en Hollywood y la libertad de prensa. Pero Trump lo llevó al terreno personal cuándo respondió en Twitter.

Calificó a Streep de "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood" y "una lacaya de Hillary Clinton", antes de atacar (otra vez) a los medios de comunicación por, según él, manipular la historia del periodista. Como era de esperar, aparte de los homenajes al incuestionable talento de la intérprete, el comentario de Trump ha provocado una oleada de reacciones en todo el mundo; a continuación puedes leer lo que han dicho actores, autores y otros artistas.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una... lacaya de Hillary que perdió a lo grande. Por 100ª vez, nunca me burlé de un reportero discapacitado (nunca haría eso) sino que simplemente le presenté... humillándose cuando cambió totalmente una historia de hace 16 años que había escrito para dejarme mal. ¡Simplemente más medios muy deshonestos!"

Las reacciones

George Clooney: "¿No se supone que estabas dirigiendo el país? No voté por él, no le apoyo, no creo que sea la opción correcta. En este momento de nuestras vidas tenemos que esperar que no lo destruya todo. La realidad es que debes esperar que hará un buen trabajo porque si Estados Unidos fracasa, pasarán cosas realmente terribles, así que tienes que esperar que sea capaz. Pero no veo ninguna señal de ello."

Ben Affleck: "Si realmente hay una cosa en el mundo que sabemos que no es verdad, es que Meryl Streep está sobrevalorada. Es como con Gandhi: ¡un líder terrible! Elige una diana mejor, en lugar de la persona cuya fotografía está al lado de 'Grandes actrices' en la enciclopedia."

Stephen Colbert: “Sr. Trump, puedes rechazar la publicación de tus impuestos, puedes prohibir toda una religión, puedes juguetear con un dictador, pero llamar a Meryl Streep sobrevalorada? NO. Te has pasado".

Seth Meyers: “¿Sobrevalorada? Es tan buena que la gente se refiere a ella para elogiar a otros en sus profesiones. Por ejemplo, LeBron James es la Meryl Streep del baloncesto. O Donald Trump es la Meryl Streep de los susceptibles."

Barbra Streisand: "Creo que dijo lo que dijo de manera maravillosa. Y estoy completamente de acuerdo con Meryl: fue un momento devastador y muy bajo para la dignidad de la presidencia, por no hablar de cualquier persona respetuosa. Y lo que más necesitamos en este mundo es bondad y honradez común, y cómo reacciona, cómo tiene la necesidad de responder e insultar a cualquiera que no esté de acuerdo con él, es muy vergonzoso."

"Vaya hombre más pequeño, pequeño. ¡TRISTE!"

So overrated is one word. Don't start telling legends what they can and cannot do. The word for today is JOB. Focus on your JOB. pic.twitter.com/W5MU7cEcMt — Margaret Cho (@margaretcho) 9 de enero de 2017

"Sobrevalorada es una palabra. No empieces a decir a las leyendas lo que pueden hacer y lo que no. La palabra para hoy es TRABAJO. Céntrate en tu TRABAJO."

Imagine being one of the greatest artists in the world and getting attacked for making a plea for EMPATHY. What a sad world. — billy eichner (@billyeichner) 9 de enero de 2017

"Imagina ser una de las mayores artista del mundo y que te ataquen por hacer un llamamiento a la EMPATÍA. Qué mundo más triste."

She is over rated as an actress like Michael Jordon is over rated as a basketball player or Sully as a pilot or Ted Williams at baseball. https://t.co/yDfkSVgBHH — Judd Apatow (@JuddApatow) 9 de enero de 2017

"Está tan sobrevalorada como actriz como Michael Jordan está sobrevalorado como jugador de baloncesto o Sully como piloto o Ted Williams como bateador."

Meryl Streep is actually one of the only people on earth who is neither under or over rated. She's been 100% correctly rated! — Lena Dunham (@lenadunham) 10 de enero de 2017

"Meryl Streep es en realidad una de las pocas personas en la Tierra que no está sobrevalorada ni infravalorada. ¡Está valorada 100% correctamente!"

Anyone who calls #Meryl "overrated" is unfit to serve. — Rachel Dratch (@TheRealDratch) 9 de enero de 2017

"Cualquier que llame a Meryl "sobrevalorada" no es apto para servir.

Trump takes the bait & calls #MerylStreep overrated?! Please Pres-Elect. Don't make this into the WWF which is fun but not presidential — Ron Howard (@RealRonHoward) 9 de enero de 2017

"¡¿Trump pica el anzuelo y llama a Meryl Streep sobrevalorada?! Por favor, presidente electo. No conviertas esto en la WWF, que es divertido pero no presidencial."

trump used his fame to speak out on issues years before he ran 4 office. why was he allowed & Ms Streep should keep quiet? no hypocrisy pls https://t.co/CrpSCREcrw — Ron Howard (@RealRonHoward) 9 de enero de 2017

"Trump usó su fama para opinar sobre temas años antes de presentarse a la presidencia. ¿Por qué podía él y la Sra. Streep debe callarse? Sin hipocresía, por favor."

still thinking about Meryl Streep's speech last night. Electing someone with the "instinct to humiliate" is heartbreaking. — Stephanie Allynne (@StephAllynne) 10 de enero de 2017

"Todavía pensando en el discurso de anoche de Meryl Streep. Elegir a alguien con el instinto de humillar me rompe el corazón."

ha ha you can't get any celebrities to come to your dumb inauguration ha ha ha it's hurting your feelings so bad HAHAHAHAHA https://t.co/4drXbqCDeG — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 9 de enero de 2017

"HA HA no puedes conseguir ningún famoso para tu tonta inauguración HA HA HA está hiriendo tus sentimientos HAHAHAHAH"

A HA HA HA HA HA what a fucking drip. What a sad, frightened little drip Donald Trump is. A HA HA HA https://t.co/jEiSBeYrmE — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 10 de enero de 2017

"HA HA HA HA qué jodido aburrido. Qué triste, asustado pequeño aburrido es Donald Trump."

Never forget that some people's good opinion would be more insulting than their abuse! pic.twitter.com/XYRCHTijQz — J.K. Rowling (@jk_rowling) 9 de enero de 2017

"¡Nunca olvides que la buena opinión de alguna gente puede ser más insultante que sus ataques!"

Trump's response to Meryl Streep--childish, churlish, petulant--is exactly why most Americans fear his presidency. Emtoionally unqualified. — Stephen King (@StephenKing) 9 de enero de 2017

"La respuesta de Trump a Meryl Streep --infantil, grosero, malhumorado-- es exactamente por lo que la mayoría de americanos temían su presidencia. No es apto emocionalmente."

Streep doesn't have to worry about racist dickshits boycotting her movies. There are more Hillary voters by literal millions. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"Streep no debe preocuparse de que racistas gilipollas boicoteen sus películas. Hay literalmente millones más votantes de Hillary."

1. Okay. Fuck all this. Stop with the fucking Hollywood elitist 'we don't know hardworking americans' bullshit. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"1. OK. A la mierda todo esto. Parad con el puto elitismo de Hollywood y esa basura de que no conocemos a los trabajadores americanos."

2. You elected a game show host and reagan. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"2. Elegisteis al presentador de un show deportivo y a Reagan."

3. Yes there are actors in TV and Film. But there are also: Truck drivers. Electricians. Carpenters. Painters. Security Guards. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"3. Sí, hay actores en la televisión y el cine. Pero también hay: conductores de camiones, electricistas, carpinteros, pintores, guardias de seguridad."

4. Graphic designers. Set designers. Accountants. Assistants. PAs. Assistant Directors. Welders. Prop designers. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"4. Diseñadores gráficos, diseñadores de decorados, contables, asistentes, soldadores, diseñadores de atrezo."

5. Costumers. Dressers. Catering. TV and Film employ top to bottom any goddamned thing you want to be in the world. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"5. Vestuaristas, ayudantes de camerinos, catering. La TV y el cine emplean de arriba a abajo todas las malditas cosas que quieres ser en el mundo."

6. Most of which are union jobs. Wages which you can raise a family on. All this, AND we are one of America's biggest fucking exports. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"6. La mayoría de los cuales son trabajos sindicados. Salarios con los que puedes mantener a una familia. Todo esto, Y nosotros somos uno de los mayores jodidos exportadores de América."

7. So, I guess, shut the fuck up about me not knowing hard working people? Everyone puts in crazy long hours out here. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"7. Así que, supongo, ¿cierra la puta boca en lugar de decir que no conozco a la gente que trabaja duro? Todo el mundo echa horas increíblemente largas ahí fuera."

8. But, like, you know someone who owns a pickup truck so fuck me I guess. GTFO. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"8. Pero, como tú conoces a alguien que tiene una camioneta, supongo que me jodan. Vete a la mierda."

9. OH SHIT THERE ARE HELLA PICKUP TRUCKS ON A MOVIE SET. Maybe you should get out of your white rural bubble. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"9. OH MIERDA HAY UN MONTÓN DE CONDENADAS CAMIONETAS EN EL SET DE UNA PELÍCULA. Quizá deberías salir de tu burbuja rural blanca."

10. (I grew up white and rural so I get to say that.) Night. — Timothy Simons (@timothycsimons) 9 de enero de 2017

"10. (Crecí blanco y rural así que puedo decir eso). Buenas noches."

Fascists used to have a much better sense of humour about Hollywood actors mocking them :) pic.twitter.com/8vcrWdg34L — Ricky Gervais (@rickygervais) 9 de enero de 2017

"Los fascistas solían tener mucho mejor sentido del humor cuando los actores de Hollywood se burlaban de ellos. :)"

Previamente, el discurso de Streep había generado reacciones como éstas:

There has never been anyone like Meryl Streep. I love her. #GoldenGlobes — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 9 de enero de 2017

"No hubo nunca nadie como Meryl Streep. La amo."

There is nothing politically offensive about demanding a free press in a democracy. @MerylStreep knocked it outta the park. — Patricia Arquette (@PattyArquette) 9 de enero de 2017

"No hay nada políticamente ofensivo sobre pedir libertad de prensa en una democracia. Meryl Streep la lanzó fuera del parque."

