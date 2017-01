Hollywood se despide de Barack Obama

Barack Obama abandona la Casa Blanca. Deja el cargo de Presidente de los Estados Unidos con un emocionado discurso y despeja el camino para la llegada de su temido sucesor: Donald Trump. Mientras el polémico republicano es criticado por atacar a Meryl Streep, estrellas y profesionales de Hollywood se despiden del líder demócrata con tristeza y agradecimiento.

Va a ser interesante comprobar cómo afecta la llegada de Trump en la industria del entretenimiento. A continuación puedes leer las reacciones publicadas en Twitter por Michael Moore, Jeffrey Wright, Elizabeth Banks, Madonna, Sharon Stone, Patton Oswalt o Alec Baldwin, entre muchos otros, así como los mensajes traducidos por si no te manejas con la lengua de Shakespeare.

"Aquí para mostrar nuestro amor a nuestro Presidente."

"SÍ PODEMOS"

Yes we can. Yes we did. @POTUS — Gina Rodriguez (@HereIsGina) 11 de enero de 2017

"Sí podemos. Sí lo hicimos.

We have a lot of work to do to earn you, @POTUS — Jordan Peele (@JordanPeele) 11 de enero de 2017

"Tenemos un montón de trabajo que hacer para ganarte, Presidente."

Yes We Can, Yes We Did & Yes We Will. Blessings Mr President. Thank You 🙏🏾🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #ObamaFarewell — Dulé Hill (@DuleHill) 11 de enero de 2017

"Sí podemos, Sí lo hicimos y Sí lo haremos. Dios te bendiga Sr. Presidente. Gracias"

Watching Obama's final address, and realizing how very, very far we are about to descend. Farewell, O Captain my Captain! Heavens save us. — George Takei (@GeorgeTakei) 11 de enero de 2017

"Ver el último discurso de Obama, y darte cuenta de lo muy, muy lejos que vamos a caer. Hasta siempre, ¡oh Capitán, mi Capitán! Que el cielo nos salve."

"Me rompe el corazón decirte adiós, buen señor. ¡Gracias!"

This #ObamaFarewell is beautiful. The love. Could Trump soak up all this warmth? — Patton Oswalt (@pattonoswalt) 11 de enero de 2017

"Este #ObamaFarewell es hermoso. El amor. ¿Puede Trump absorber todo este calor?"

"Barack Obama te amo tanto que no tengo espacio en Twitter para describirlo."

The President should not be like us.



The President should be better than us. #FourMoreYears — Kumail Nanjiani (@kumailn) 11 de enero de 2017

"El presidente no debe ser como nosotros. El presidente debe ser mejor que nosotros. #CuatroAñosMás"

I'm lucky to have lived in the Obama era. Thank you for the inspiration, sir. #thanksobama #ObamaFarewell — rosanne cash (@rosannecash) 11 de enero de 2017

"He tenido la suerte de vivir en la Era Obama. Gracias por la inspiración, señor."

I was there when he accepted the nomination in Denver. I'm here to say farewell in Chicago #ObamaFarewell pic.twitter.com/7m2efQPLE9 — Baratunde (@baratunde) 11 de enero de 2017

"Estuve allí cuando aceptó la nominación en Denver. Estoy aquí para decirle adiós en Chicago."

Don't get me started but I'm going to miss the obamas . The nicest family on earth . — Niall Horan (@NiallOfficial) 11 de enero de 2017

"No me hagáis empezar pero voy a echar de menos a los Obamas. La familia más buena de la Tierra."

#ObamaFarewell dropping technology/automation econ reality bombs on xenophobes. — Jeffrey Wright (@jfreewright) 11 de enero de 2017

"Obama dejando caer bombas de realidad económica en tecnología/automatización a los xenófobos."

"#ObamaFarewell - pensamientos sobre raza. #TrumpRally - pensamientos racistas."

"Al final, eso es lo que demanda nuestra democracia. Te necesita. No sólo cuando hay elecciones... #ObamaFarewell #miPresidente"

"Gracias, Sr. Presidente."

"Sí podemos."

Good-bye Mr. President! 🇺🇸There will never be another one like you! 🙏🏻 Barack Obama you are a King amongst Men. 👑🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/5Y4kpFiaCp — Madonna (@Madonna) 11 de enero de 2017

"¡Adiós, Sr. Presidente! ¡Nunca habrá otro como tú! Barack Obama, eres un Rey entre Hombres."

"We rise or fall as one." So important at this moment in our country to remember that. #ObamaFarewell — Maria Shriver (@mariashriver) 11 de enero de 2017

"Nos alzamos o caemos como uno solo". Es tan importante recordar eso en este momento en nuestro país."

"You were the change." I love that. Yes, we were. Yes, we are. #ObamaFarewell — Maria Shriver (@mariashriver) 11 de enero de 2017

"Vosotros fuisteis el cambio". Amo eso. Sí, lo fuimos. Sí, lo somos."

Young people you will soon outnumber all of us and that can only be a good thing... #ObamaFarewell — Michael Moore (@MMFlint) 11 de enero de 2017

"Jóvenes, pronto nos superaréis en número a todos nosotros, y eso sólo puede ser algo bueno..."

Walks off to Springsteen's "Land of Hope and Dreams". And now for something completely different... #ObamaFarewell — Michael Moore (@MMFlint) 11 de enero de 2017

"Se marcha con 'Tierra de Esperanza y Sueños' de Springsteen. Y ahora, algo completamente diferente..."

"Este #ObamaFarewell elocuente y con clase, después de la última mierda de hoy de #PEOTUS está fortaleciendo mi alma patriótica. #vigilanteperonoasustada"

"Ya estoy llorando. Amo a mi presidente."

Thank you BarackObama you and your family represented this country with dignity intelligence integrity class and grace. #ObamaFarewell 😪🙏🏽 — Holly Robinson Peete (@hollyrpeete) 11 de enero de 2017

"Gracias a Barack Obama, tú y tu familia representasteis este país con dignidad, inteligencia, integridad, clase y gracia."

"El discurso de despedida de Barack Obama fue inspirador. Serviste bien a tu país, Sr. Presidente. Gracias."

So much to quote from President 's farewell speech that I am in awe of his class & intelligence. But I like "from Selma to Stonewall." — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) 11 de enero de 2017

"Tanto que citar del discurso de despedida del Presidente que estoy sobrecogida por su clase e inteligencia. Pero me gusta 'desde Selma a Stonewall'."

"#SíPodemos ¡porque nunca vamos a dejar de luchar por la justicia!"

"No abucheéis, vot... err... no importa."

“Every day, I learned from you. You made me a better President, and you made me a better man.” -President Obama #ObamaFarewell — Katie Couric (@katiecouric) 11 de enero de 2017

"'Cada día, aprendí de vosotros. Me hicisteis un mejor Presidente, y me hicisteis un mejor hombre.' - Presidente Obama"

I cannot believe it's the end. I'm babbling. #ObamaFarewell — Michelle Collins (@michcoll) 11 de enero de 2017

"No puedo creer que sea el final. Estoy balbuceando."

Keeping this in mind...



"The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice." - Martin Luther King Jr. #ObamaFarewell — Russell Simmons (@UncleRUSH) 11 de enero de 2017

"Tened esto en mente... El arco de la moral universal es amplio, pero se dobla hacia la justicia.' - Martin Luther King Jr. #ObamaFarewell"

Hope you enjoyed Obama's speech. You won't hear anything so cogent and kind for a long time. So, with complete sincerity: THANKS, OBAMA. — Stephen King (@StephenKing) 11 de enero de 2017

"Espero que hayáis disfrutado con el discurso de Obama. No vais a oír nada tan convincente y amable durante mucho tiempo. Así que con total sinceridad: GRACIAS, OBAMA.

I love u @POTUS In good times & bad the buck stopped w you. Thank u for being a true leader & for 8 yrs of astounding, immeasurable progress — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 11 de enero de 2017

"Te amo Presidente. En los buenos tiempos y los malos, fuiste responsable. Gracias por ser un verdadero líder y por ocho años de increíble, inconmensurable progreso."

MICHELLE 2020 — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) 11 de enero de 2017

From here with the Young Senator from Chicago to tonight. #obamafarewell. We will miss you. pic.twitter.com/B9pPJ3p1CC — Sharon Stone (@sharonstone) 11 de enero de 2017