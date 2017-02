'Interstellar' obligó a cambiar el final de 'La llegada' ('Arrival')

Una de las ideas que pasaron por mi cabeza tras disfrutar con 'La llegada' ('Arrival', 2016) fue que Denis Villeneuve se había disfrazado de Christopher Nolan y había mejorado lo que proponía 'Interstellar' (2014). Ya lo he mencionado antes y he comprobado que hay lectores que no coinciden con mi opinión. Volvemos a recuperar el tema porque Eric Heisserer admite que cambiaron el final debido a la película de Nolan.

Evidentemente, vamos a comentar SPOILERS, detalles de los desenlaces, así que si todavía no has visto ambos títulos, y tienes la intención de hacerlo, no sigas leyendo. Si los has visto, sigue conmigo, vamos a leer lo que tiene que decir el guionista...

En una entrevista con Collider, Heisserer revela cómo era el giro final original de su guion, la razón de la visita de los extraterrestres, y por qué lo cambió:

"En las primeras versiones del guion, lo que dejan los heptópodos es algo así como los planos de una nave espacial, una especie de arca. Y entonces se estrenó ‘Interstellar’ de Chris Nolan y dijimos: 'Bueno, esto ahora no funciona'. Así que nos centramos más en lo que teníamos ahí delante de nosotros, que era el poder de su lenguaje." “Siempre fue que en tres milenios terminaríamos en un lugar en el que les ayudamos, y para hacer que ocurriera necesitábamos empezar a colonizar. Necesitábamos empezar a salir de la Tierra."

¿Qué opinas? Personalmente me alegra que Nolan se les adelantara, creo que la modificación mejoró el guion de 'La llegada', lo hizo más original y sorprendente. Recordemos que la película escrita por Heisserer está basada en el relato 'La historia de tu vida', de Ted Chiang, y está nominado al Oscar.