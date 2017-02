Jack Nicholson vuelve al cine con el remake de 'Toni Erdmann' y Kristen Wiig será su hija

Notición: Jack Nicholson regresa al cine. A pesar de los rumores sobre su estado de salud (se dijo que padece Alzheimer), el veterano actor saldrá de su retiro a los 79 años para protagonizar un remake que prepara Paramount de 'Toni Erdmann', la aclamada comedia dramática que compite por el Oscar en representación de Alemania.

También sabemos ya que Kristen Wiig será la otra estrella del reparto así que, a pesar de lo (muy) innecesario que resulta una nueva versión de 'Toni Erdmann', esta pareja consigue aporta interés al proyecto. Todavía no hay nadie ocupándose de la dirección y ésa será la clave; espero que elijan a alguien con talento que sepa aprovechar tanto a los protagonistas como el excelente material original. No será fácil...

Entre los productores figura Adam McKay, que dio una alegría a Paramount con el éxito de 'La gran apuesta' ('The Big Short', 2015); hasta entonces sólo había dirigido comedias con Will Ferrell (otro de los productores de este proyecto) y podría ocuparse perfectamente de este remake. Cabe señalar que la autora del film original, Maren Ade, también está vinculada al proyecto como productora ejecutiva.

Sandra Huller y Peter Simonischek dan vida a los personajes principales de 'Toni Erdmann', una historia de reconciliación paternofilial que, como todas las obras maestras, toca muchos más temas de lo que parece a simple vista. Gira en torno a un padre muy bromista que está preocupado por su hija, a la que nota demasiado estresada; ella es una ejecutiva que intenta hacerse respetar y él cree que debería disfrutar más de la vida. Así que el hombre decide viajar a Bucarest, donde vive y trabaja su hija, e inventarse un alter ego para intentar ayudarla...

Variety informa que Jack Nicholson es un gran fan de la película alemana y contactó con Brad Grey, director general de Paramount, para hablar de la posibilidad del remake. A partir de ahí, la negociación fue muy rápida y el estudio se aseguró los derechos para poner en marcha el proyecto. Recordemos que la última película de Nicholson se estrenó en 2010: '¿Cómo sabes si...?' ('How Do You Know'). Tiene 3 Oscars, el último por 'Mejor... imposible' ('As Good As It Gets', 1997).