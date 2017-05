James Cameron ficha a Cliff Curtis como nuevo protagonista en las secuelas de 'Avatar'

Al fin hay novedades sobre el reparto de las secuelas de 'Avatar'. Hace algo más de dos semanas, 20th Century Fox anunció el esperado comienzo oficial del rodaje de las cuatro películas, que se filmarán simultáneamente porque James Cameron hace las cosas a lo grande o no las hace, y ahora sabemos que Cliff Curtis se ha incorporado para encarnar uno de los personajes principales.

Nacido en Nueva Zelanda, Curtis es bien conocido por sus numerosos trabajos en cine y televisión, como 'Día de entrenamiento' ('Training Day', 2001), 'Sunshine' (2007), 'Airbender: El último guerrero' ('The Last Airbender', 2010) o 'Fear the Walking Dead', por citar sólo algunos títulos de su extensa filmografía. Es versátil y carismático, un actor con experiencia y talento que puede hacer cualquier papel; en la franquicia 'Avatar', interpretará a Tonowari, líder del clan Metkayina, que vive bajo las aguas de Pandora.

Cliff Curtis es, de momento, la primera novedad en el elenco de las secuelas de 'Avatar'. Se esperan los regresos de Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Stephen Lang aunque la forma en la que volverán estos dos últimos es todavía un misterio. Según James Cameron, las cuatro historias funcionarán de manera independiente y giran en torno a la familia de Jake y Neytiri, motivo por el que ha comparado estas secuelas con 'El Padrino'.

Si el plan de Cameron no se tuerce, y el público responde en taquilla, 'Avatar 2' se estrenará en las navidades de 2020, 'Avatar 3' en 2021, 'Avatar 4' en 2024 y 'Avatar 5' en 2025. Los fans de la primera entrega (estrenada en 2009) van a tener que ser muy pacientes...

