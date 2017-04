James Gunn dirigirá 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' (y ya hay opiniones del Vol. 2)

Terminó la corta intriga. Ahora que están a punto de arrancar las rondas de entrevistas con la prensa previas al estreno de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', James Gunn ha querido anticiparse a las preguntas y ha arrebatado la exclusiva al primer medio que le plantease la cuestión sobre su futuro: escribirá y dirigirá 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'.

El mes pasado, Gunn declaró que la trilogía de 'Guardianes de la Galaxia' es inevitable, Marvel la quiere, pero él no tenía claro si quería dedicar otros tres años de su vida a los mismos personajes, antes de saber la historia que podía contar. Recordemos que el cineasta fue guionista de las dos primeras entregas, a diferencia de la mayoría de directores con los que trabaja el estudio (aunque lo más probable es que colaboren en los guiones sin estar acreditados).

"Al final, mi amor por Rocket, Groot, Gamora, Star-Lord, Yondu, Mantis, Drax, y Nebula (y algunos de los próximos héroes) es más profundo de lo que os podéis imaginar, y siento que tienen más aventuras que vivir y cosas que aprender sobre ellos mismos, y el maravilloso y a veces aterrador universo que todos habitamos", escribió James Gunn en su cuenta de Facebook.

Primeras opiniones sobre 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'

Las críticas están embargadas hasta la semana que viene pero Marvel Studios ya ha proyectado la película a unos primeros y afortunados miembros de la prensa estadounidense, con los que empezará esa ronda de entrevistas, y las primeras reacciones ya están en Internet. De momento, las opiniones son muy positivas, se habla de que la secuela supera las expectativas, que es divertida y emocionante. Obviamente, los grados de entusiasmo son diferentes, y hay que tener en cuenta lo agradecidos que estarán muchos al ver la película con tanta antelación.

Normalmente pasa esto, las primeras reseñas son exageradamente buenas y luego van llegando las más negativas, hasta que de ese choque surge más o menos una valoración general. De momento podemos leer tweets como éstos, sólo los tres últimos son más críticos con el film:

Don't think I've heard so much laughter at a press screening. People seemed to really be digging Guardians Vol. 2. Can't say more (yet) — Aaron Couch (@AaronCouch) 18 de abril de 2017

Guardians of the Galaxy Vol. 2 is filled with tons of surprises and an unexpected amount of emotion. Another Marvel winner. — Germain Lussier (@GermainLussier) 18 de abril de 2017

Really loved @Guardians of the Galaxy vol. 2 - great sense of humor & quite a fun film to watch as well! Can't say more until embargo breaks — Jeff Goldsmith (@yogoldsmith) 18 de abril de 2017

Damn. I loved Guardians of the Galaxy Vol. 2. @JamesGunn is a hero and surprise faces steal the show. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) 18 de abril de 2017

GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 2. is very fun. Takes the EMPIRE "split up your characters" strategy. Drax is a hoot. Baby Groot steals the show — Mike Ryan (@mikeryan) 18 de abril de 2017

Loved Guardians of the Galaxy vol. 2. Surprisingly moving. Incredible visual effects and production design. — Gregory Ellwood (@TheGregoryE) 18 de abril de 2017

Guardians of the Galaxy Vol. 2 is a whole heap of fun. Gorgeous, a bit mad, and surprisingly emotional. And yes, Baby Groot is everything. — Haleigh Foutch (@HaleighFoutch) 18 de abril de 2017

Guardians of the Galaxy Vol. 2 is funnier than the original, a ton of surprises, and an unexpected emotional profoundness. I am Groot. — Peter Sciretta (@slashfilm) 18 de abril de 2017

Just got out of seeing #GotGVol2 My goodness what an experience! Absolutely loved it & you guys will too! Can't wait to see again! — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 18 de abril de 2017

GUARDIANS OF THE GALAXY 2 kept a smile on my face from beginning to end. Funny, action packed, emotional, and tons of surprises. Thumbs up. pic.twitter.com/aIz7Redwin — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 18 de abril de 2017

Props to @JamesGunn for the CHEERS references & the Sam Cooke. Sometimes it's the little things that make a movie for me.#GuardiansVol2 — ErikDavis (@ErikDavis) 18 de abril de 2017

Marvel always wins. Always. #GotGVol2 What a ride. What an emotional movie. What great characters. They're just getting started. — Daniel Alter (@DAlter007) 18 de abril de 2017

The first film set a very, very high bar and I'm thrilled to report that #GuardiansoftheGalaxyVol2 does not disappoint in the slightest! — Silas Lesnick (@silaslesnick) 18 de abril de 2017

Had tons of fun with Guardians of the Galaxy 2. Incredibly funny, beautifully colorful, and great continuations of the heroes. Super happy! — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) 18 de abril de 2017

There's more beauty & depth & '80s love in GUARDIANS VOL. 2 than any of the Marvel movies. It's like a water-color acid trip full of awesome pic.twitter.com/m80OSUD31p — ErikDavis (@ErikDavis) 18 de abril de 2017

Guardians 2 is a bottle episode, suffers for it. — Kristopher Tapley (@kristapley) 18 de abril de 2017

#GuardiansoftheGalaxyVol2. It was okay, I didn't love it. It lacks a lot of what made the original so tight. Drax and Groot are highlights. — Simon Thompson (@ShowbizSimon) 18 de abril de 2017

Hate to be the Voice of Reason, but GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 isn't as good as the first. What felt fresh now feels forced. 2.5/4 stars — Jeff Sneider (@TheInSneider) 18 de abril de 2017

CINCO escenas post-créditos en Vol. 2

En esos primeros mensajes de Twitter sobre 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' hay quien comenta que vieron cuatro escenas post-créditos (una de las señas de identidad del cine de Marvel) pero James Gunn ha querido aclarar que en realidad hay CINCO así que posiblemente han reservado una para que la descubra el público el día del estreno. Un detalle. Aunque este juego de incluir teasers o bromas en los créditos finales se está volviendo un poco absurdo, ¿no te parece?

Los Guardianes de la Galaxia vuelven a los cines el 5 de mayo en Estados Unidos. En España podremos ver la película un poco antes, a partir del día 28 de este mes.