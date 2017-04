James Mangold confirma que 'Logan' tiene una versión en blanco y negro

Ahora tenemos en cartelera 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', una de las películas de superhéroes más personales que se han hecho en Hollywood. Con un poco de suerte, si el público las apoya, se harán más y podremos disfrutar de un subgénero más variado e interesante, con películas que responden a las visiones particulares de sus creadores. 'Logan' es otro ejemplo: casi un western, crudo y violento.

A pesar de que James Mangold pudo estrenar su versión (gracias a que Hugh Jackman aceptó recortar su salario), ante el éxito en taquilla 20th Century Fox le va a dejar llegar hasta el final y presentar al público un montaje de Logan en blanco y negro. Ha sido el propio coguionista y director quien ha anunciado la noticia a través de su cuenta en Twitter:

Suggestion. Hard core B&W loving LOGAN fans should not make any plans on the evening of May 16th. — Mangold (@mang0ld) 28 de abril de 2017

@KarlAlden @Aldo7heApache Won't be on a TV. And the answer is no. To make a great B&W version of a film, the whole thing's gotta be regraded & timed shot by shot. — Mangold (@mang0ld) 28 de abril de 2017

In convert to b&w , one must determine which hues go dark/ light, adjust contrast, blacks. Turning down color on tv just makes gray mush. — Mangold (@mang0ld) 29 de abril de 2017

En los tweets leemos que el montaje en blanco y negro de 'Logan' tendrá una proyección especial en los cines de Estados Unidos el próximo 16 de mayo; ante la pregunta de si la película tendrá proyecciones similares en otros países, el realizador confirmó que no. Sin embargo, por suerte, el montaje estará incluído en los extras de la edición en Blu-ray, por lo que todos los fans tendremos la oportunidad de descubrirlo y compararlo con la edición oficial.