Jason Momoa protagonizará la adaptación del videojuego 'Just Cause'

Las adaptaciones al cine de los videojuegos están muy lejos de ser una garantía de éxito para sus productores, por no hablar de que la mayoría de ellas son destrozadas por la crítica. Sin embargo, Hollywood sigue empeñada en seguir exprimiendo su popularidad y el siguiente en dar el salto a la gran pantalla será 'Just Cause' con Jason Momoa encabezando su reparto.

Momoa, al que pronto veremos en la esperadísima 'Justice League', dará vida a Rico Rodriguez, un agente de una organización conocida como la Agencia. En el primer videojuego formaba parte de la CIA y se inspirada en la invasión de Estados Unidos a Panamá cuyo nombre en código era Operación Just Cause. Por el momento se desconoce si la película seguirá esa línea argumental, la de alguna de [sus secuelas](Análisis de Just Cause 3: la receta ideal para causar las explosiones más divertidas) o si optará por una historia completamente original.

Lo que sí se sabe es que el guion corre a cargo de John Collee, responsable de los libretos de títulos tan diversos como 'Master and Commander: Al otro lado del mundo' ('Master and Commander: The Far Side of the World'), 'Happy Feet: Rompiendo el hielo' o 'Caminando entre dinosaurios' ('Walking with Dinosaurs 3D'), mientras que de la puesta en escena se ocupará Brad Peyton -'San Andrés' ('San Andreas')-.

Aún tiene que concretarse el inicio del rodaje y parece que no será de inmediato, ya que Peyton tiene que rodar antes 'Rampage', otra adaptación de un videojuego, aunque en este caso con Dwayne Johnson como gran protagonista de la función. Imagino que 'Just Cause' será la siguiente, pero no está confirmado.

