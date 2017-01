Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren serán aliados por primera vez en 'Black Water'

Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren parecían destinados a ser enemigos mortales en la gran pantalla, algo que ya hicieron en varias entregas de la saga 'Soldado universal' ('Universal Soldier') o en 'Los Mercenarios 2' ('The Expendables 2'). Nada hacía pensar que eso fuera a cambiar, pero es exactamente lo que va a suceder en 'Black Water', donde serán aliados por primera vez.

'Black Water' contará la historia de un agente infiltrado (Van Damme) que despierta encerrado en una cárcel secreta de la CIA localizada en un submarino. Por ahora se desconoce cuál será el papel de Lundgren, pero no me sorprendería que la propuesta fuera un poco de la línea de lo realizado en la entretenida 'Plan de escape' ('Escape Plan') con Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.

Lo que no me da muy buenas vibraciones es que el guion corra a cargo de Chad Law, responsable de los libretos de ‘6 balas’ (‘6 Bullets’), donde ya había conocido con el actor belga, ‘Marcados para morir’ (‘The Hit List’) o ‘Justicia letal’ (‘Close Range’). Su experiencia no invita a sentir optimismo hacia ‘Black Water’, pero si fichan a un director competente la confianza en el proyecto puede crecer de forma considerable.

Sin embargo, ahora el siguiente paso será cerrar los derechos de distribución para conseguir la financiación necesaria para sacarla adelante. Salvo que el presupuesto se dispare, no creo que tengan problemas para lograrlo con el reclamo de Van Damme, al que también veremos en breve en la televisiva ‘Jean-Claude Van Johnson’ -ya tardáis en darle una oportunidad a su piloto de no haberlo hecho ya-, y Lundgren, que el año pasado lideró ‘Poli de guardería 2’ (‘Kindergarten Cop 2’).

Vía | Hollywood Reporter