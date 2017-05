Vuelve O.K. Corral: Jeremy Renner pasa de Ojo de Halcón a Doc Holliday

Hay una serie de personajes memorables que vuelven a la gran pantalla con cierta regularidad. Todo el público está familiarizado con casos como los de Sherlock Holmes o Drácula, pero hay otros emblemáticos algo menos conocidos. Uno de ellos es el pistolero real John Henry 'Doc' Holliday, que va a volver a la gran pantalla contando para la ocasión con el rostro de Jeremy Renner. Previamente ya tuvo el de Kirk Douglas, Victor Mature, Val Kilmer o Dennis Quaid.

Nacido en 1851, 'Doc' Holliday es uno de los miembros más destacados del Oeste norteamericano. Era amigo del también legendario Wyatt Earp, con quien participó en el mítico Duelo de O.K. Corral. Ese tiroteo no llegó a durar ni un minuto, pero ha sido la base de multitud de películas y también aparecerá retratado aquí, ya que la cinta nos contará la vida de Holliday desde cuando ejercía como dentista en Atlanta hasta dicho episodio.

Aún no hay título para la película que va a liderar el Ojo de Halcón de Marvel, pero sí se sabe que detrás de la misma encontraremos a PalmStar Media y The Combine, la compañía detrás de la reciente 'El fundador' ('The Founder'). Para la ocasión se han hecho con los derechos cinematográficos de los libros 'Doc' y 'Epitaph: A Novel of the O.K. Corral', ambos escritos por Mary Doria Russell.

Por ahora no hay guionista o director, por lo que todo apunta a que se trata de un proyecto a largo plazo. Recordemos que Renner está actualmente muy ocupado rodando las dos próximas aventuras de Los Vengadores y que también tiene previsto participar en 'Tag', una comedia en la que compartirá protagonismo con Ed Helms.

Vía | Hollywood Reporter