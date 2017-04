Jessica Chastain se une a las protestas contra la desigualdad salarial en Hollywood

Tras décadas siguiendo las normas de Hollywood donde los personajes femeninos tendían a ser los secundarios o si eran protagonistas, siempre vivían a la sombra de un personaje masculino, en los últimos años, las mujeres de la Meca del Cine han comenzado a luchar por sus derechos: piden personajes femeninos con más peso y complejos, que se acerquen más a la realidad y de mayor edad, más oportunidades laborales detrás de las cámaras y equidad salarial.

Y es que, aunque parezca sorprendete, aunque la actriz en cuestión tuviera más prestigio que su compañero, si ambos protagonizaban la cinta, éste cobraba -bueno, todavía cobra- más que su compañera. No es normal ni lógico y por ello, es cada vez más común ver a actrices de renombre denunciar la situación. La última en hacerlo ha sido Jessica Chastain que, desde hace un tiempo, aplica la 'tolerancia cero' al respecto: no aceptar trabajo en los que vaya a cobrar menos que su compañero de reparto.

Chastain es una de las actrices más cotizadas del Hollywood actual, y con cotizadas me refiero a las que más trabajan y más reconocidas son por el público y la crítica. Actriz todoterreno y versatil que bien te puede hacer superproducciones de Hollywood como el cine más indie, festivalero y premiable.Nominada en dos ocasiones al Oscar y cuatro veces a los Globos de Oro - ganó uno de ellos-, se acaba de anunciar, además, que formara parte del jurado oficial del inminente 70º Festival de Cannes.

Y sí, aún así, la pelirroja actriz todavía debe enfrentarse a la desigualdad en su trabajo y rechazar jugosos e importantes trabajos no por una cuestión de dinero, sino por dignidad. "No acepto más trabajos en los que se me vaya a pagar un cuarto de lo que cobre mi co-protagonista masculino. Ya no permito eso en mi vida".

Y no ha dudado en explicar por qué para para Variety:

Hace poco he rechazado un proyecto enorme. Para mí, no es sobre el dinero, es sobre ese anticuado problema de la brecha salarial. Lo rechacé y no volvieron a ofrecérmelo con otras condiciones. Recuerdo que después pensé: "¿Qué he hecho? Quizás haya sido un error. Pero no lo ha sido, porque todo el mundo en el sistema de estudios ha escuchado lo que hice. Así que, lo que estás haciendo es crear una reputación: No propongáis a Jessica nada en lo que no vaya a ser justamente compensada comparada con el actor masculino. Aunque perdí esa película, he creado un límite. He dibujado una línea en la arena.