Joe Johnston dirigirá 'La silla de plata', un reboot de 'Las Crónicas de Narnia'

El año pasado comentamos que se estaba preparando un reboot de 'Las Crónicas de Narnia' después de que 20th Century Fox no quedase contenta con los resultados en taquilla de 'La travesía del Viajero del Alba' ('The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader', 2010). Hoy sabemos que Joe Johnston se ha incorporado al proyecto para tomar la batuta de director.

TriStar Pictures, The Mark Gordon Company y eOne confían en volver a la senda del éxito con este veterano realizador, autor de 'Rocketeer' ('The Rocketeer', 1991), 'Jumanji' (1995) o 'Capitán América: El primer vengador' ('Captain America: The First Avenger', 2011). En los últimos años, con el renacer de 'Star Wars', se le está reivindicando también como parte fundamental en la creación de diseños y efectos especiales de la saga iniciada por George Lucas.

Recordemos que la nueva película de 'Las Crónicas de Narnia' se basará en 'La silla de plata' ('The Silver Chair'), cuarto libro en orden de publicación pero sexto en orden cronológico. La historia se centra en Eustace Scrubb (encarnado por Will Poulter en la tercera entrega) y su amiga Jill Pole, viajando a Narnia en una aventura para encontrar al Príncipe Rilian, hijo de Caspian, y acabar con el malvado plan de la Dama de la Saya Verde.

El guion lo ha escrito David Magee —'Descubriendo Nunca Jamás' ('Finding Neverland', 2004), 'La vida de Pi' ('The Life of Pi', 2012)—. Es un proyecto extraño para volver a empezar con la saga de fantasía creada por C.S. Lewis pero de momento los nombres implicados invitan al optimismo. Variety no aporta información sobre cuándo arrancará el rodaje de 'La silla de plata' o cuándo se estrenará pero es improbable que llegue a los cines antes de 2019.