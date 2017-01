John Hurt muere a los 77 años

Primer gran icono del cine que nos deja en 2017. John Hurt ha fallecido a los 77 años. En 2015 se le diagnosticó cáncer de páncreas pero seguíamos viéndole en la gran pantalla, no dejaba de trabajar, y no queríamos creer que llegaría el día de su muerte. Tampoco era demasiado mayor pero la enfermedad ha acabado con él. Fue un actor extraordinario, carismático y versátil, y deja numerosos trabajos por los que siempre será recordado.

Fue Rich en 'Un hombre para la eternidad' ('A Man for All Seasons', 1966), Timothy Evans en 'El estrangulador de Rillington Place' ('10 Rillington Place', 1971), Max en 'El expreso de medianoche' ('Midnight Express', 1978), Kane en 'Alien' (1979), John Merrick en 'El hombre elefante' ('The Elephant Man', 1980), William C. Irvine en 'La puerta del cielo' ('Heaven's Gate', 1980), Winston Smith en '1984' (1984), Trevor “Broom” Bruttenholm en 'Hellboy' (2004) o el Sr. Ollivander en la saga 'Harry Potter'. En televisión, brilló como Caligula en la miniserie 'Yo, Claudio' ('I, Claudius', 1976).

John Vincent Hurt nació un 22 de enero de 1940, en Chesterfield, Derbyshire, Inglaterra; comenzó a estudiar para dedicarse a la enseñanza pero decía que desde niño quería ser actor y se trasladó a Londres para perseguir su sueño. Fue nominado al Oscar en dos ocasiones, por 'El expreso de medianoche' y 'El hombre elefante'; por esos títulos optó también a los Globos de Oro, ganando uno por 'El expreso de medianoche'.

En los BAFTA vio más reconocido su trabajo. En total fue nominado 7 veces en los premios británicos y ganó en tres ocasiones; la primera por el telefilme 'El funcionario desnudo' ('The Naked Civil Servant', 1975) y después se impuso por las mismas dos películas con las que optó al Oscar. En 2012 recibió otro BAFTA, esta vez honorífico, por su contribución al cine británico.

A continuación dejo algunas reacciones en Twitter de amigos, compañeros y célebres fans de John Hurt:

RIP John Hurt. Always great pic.twitter.com/rbPssFNVsy — Viola Davis (@violadavis) 28 de enero de 2017

So very sad to hear that the immensely talented and deeply beloved John Hurt has died. My thoughts are with his family and friends. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 28 de enero de 2017

Oh no. What terrible news. We've lost #JohnHurt as great on the stage, small screen and big. A great man & great friend of Norfolk & #NCFC — Stephen Fry (@stephenfry) 28 de enero de 2017

John Hurt. Too many iconic performances to name. From Timothy Evans to John Merrick, from Midnight Express to Alien, he was inspirational. pic.twitter.com/qOQuj35Xlf — edgarwright (@edgarwright) 28 de enero de 2017

It was terribly sad today to learn of John Hurt's passing. He was a truly magnificent talent. — Mel Brooks (@MelBrooks) 28 de enero de 2017

Rest in Peace to the actor genius #JohnHurt. Most folks know him from ALIEN but I loved him as Sir Richard Rich from A Man for All Seasons. pic.twitter.com/DvOoftaijH — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 28 de enero de 2017

John Hurt. Midnight Express. Nothing better. Ever. — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 28 de enero de 2017

John Hurt was one of the most powerful, giving, and effortlessly real actors I've ever worked with. Remarkable human being. U will be missed — Chris Evans (@ChrisEvans) 28 de enero de 2017

Falleció John Hurt, una leyenda de la interpretación. Tan vulnerable a veces como imponente otras, siempre digno, profundamente humano. DEP. pic.twitter.com/jBaFJythjg — JA Bayona (@FilmBayona) 28 de enero de 2017

John Hurt, querido compañero, carnal y amigo: ¿Cómo aceptar tu partida si te siento tan vivo? En cada película, en cada cuadro. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 28 de enero de 2017

Adiós a John Hurt. Gran actor, su Hombre Elefante y su Caligula, dos interpretaciones que me será difícil olvidar. pic.twitter.com/37qGY40aEW — Santiago Segura (@SSantiagosegura) 28 de enero de 2017

I loved John Hurt. I worked with him many times. A generous, funny and intelligent man.Brilliant actor. Great storyteller. Going to miss him — David Morrissey (@davemorrissey64) 28 de enero de 2017

Very sad to hear of John Hurt's passing. It was such an honor to have watched you work, sir. — Elijah Wood (@elijahwood) 28 de enero de 2017

Such sad news to start the day with. Sir John Hurt, r.i.p. An honest, inspirational figure. A man who always stated true to the 'art'. #hero — Sam Claflin (@samclaflin) 28 de enero de 2017