'John Wick 3' está más cerca de lo que pensamos: el guion está en marcha y el rodaje podría arrancar este año

Me extrañaría sobremanera encontrar un solo aficionado a ultranza del cine de acción que no tenga en un pedestal, al menos, una de las tres cintas que componen la que, para servidor, es la Santísima Trinidad dentro del género de la última década. La primera es, como no podría ser de otro modo ‘Mad Max: Furia en la carretera’; la segunda sería ‘The Raid’ —y su magnífica secuela—; siendo la tercera ese diamante en bruto que nos llegó de tapado bajo el título de ‘John Wick’.

A la fantástica orgía de pólvora, muerte y stunts a la antigua usanza, protagoniza por Keanu Reeves, la siguió una inevitable secuela —subtitulada ‘Pacto de sangre’ en nuestras tierras— que elevó a la enésima potencia la propuesta de la cinta original, deleitando a todos los que echamos de menos la acción sin tregua de aquellos cafres años ochenta. Ahora, gracias a la gente de Collider y Joblo, nos enteramos de que el tercer capítulo de ‘John Wick’ está más cerca de lo que pensábamos.

Según el director Chad Stahelski, especialista reconvertido a director, que debutó con la primera ‘John Wick’ junto a su compañero David Leitch, el guión de ‘John Wick: Chapter 3’ ya está en fase de escritura, siendo más que probable que el rodaje de comienzo antes de que termine el año.

“Si. Estamos en escribiéndolo ahora mismo. Es más una cuestión de cómo vamos a organizar toda esta mierda. Pero doy por sentado que si no es para finales de este año, será para comienzos del siguiente.”

Como vemos, es cuestión de tiempo que el bueno de Keanu vuelva a repartir cera a diestro y siniestro, pero, ¿por qué derroteros tirará esta nueva secuela? Todo parece indicar que el ‘Capítulo 3’ ampliará aún más si cabe el fantástico universo de asesinos a sueldo y sociedades secretas criminales de alta costura, explorando la figura de John Wick y tratando de dar más pistas sobre quién es, y cómo ha terminado convirtiéndose en la máquina de matar políglota que todos conocemos:

“¿De dónde es [John Wick]? Bueno, habla todo esos idiomas… Os estamos dando pistas y creo que siempre es algo bueno… Con un poco de suerte, en cinco años, tú y tus colegas estaréis hablando sobre “[John] es esto, o es aquello”. Os daremos un par más de piezas y os dejaremos atar cabos.”

Estas palabras de Stahelski sugieren que ‘John Wick: Chapter 3’ mantendrá el aura enigmática sobre su atrayente y enrevesado mundo, dosificando la información y dejando viajar a nuestra mente a su libre albedrío. Mientras tanto, es de esperar una nueva ristra de cadáveres, huesos rotos y frases lapidarias en un nuevo espectáculo que tiene muy complicado igualar a esa catedral del cine de acción que es su predecesora ‘John Wick: Pacto de sangre’.