John Wick llevará sus palizas y ensaladas de tiros a la pequeña pantalla en la serie 'The Continental'

Con el rodaje de 'John Wick 3' a punto de caramelo, la saga de acción protagonizada por Keanu Reeves, iniciada en 2014 con la sorprendente 'John Wick (Otro día para matar)', continúa aumentando su legado. Esta vez, y tras el éxito de su redonda segunda entrega, subtitulada en nuestro país como 'Pacto de sangre',** el universo Wick dará el salto a la pequeña pantalla** como una serie televisiva titulada 'The Continental'.

Chad Stahelski, director de las dos primeras 'John Wick', que también firmará la tercera parte, ha hablado en unas declaraciones recientes para IndieWire sobre el modo en que ha abordado el planteamiento de 'The Continental', de la cual también es responsable. De este modo, la serie será un spin-off que girará entorno al hotel Continental, escenario visto en las dos primeras aventuras del señor Wick en solitario, y sus peculiares inquilinos.

Stahelski ha profundizado algo mas en la trama del show, sugiriendo quienes serán los protagonistas de esta historia ambientada en el mundo de asesinos de élite visto en los filmes:

En cuanto a la participación del nuestro sicario favorito en 'The Continental', y su repercusión en la narrativa del proyecto, Stahelski dice lo siguiente:

"Me gusta contar historias desde el punto de vista de un único personaje. Una vez dejas eso de lado, en la serie de televisión puedes extenderte a todos sus diferentes personajes y seguirles a través de su viaje. Puedes ser el consigliere, el conserje, el sumiller... Puedes ser todos estos personajes y recorrer el mundo en todos los aspectos que no puedo explorar si me limito a mi personaje protagonista. Creo que [John Wick] estará presente, pero la serie no está centrada en él."