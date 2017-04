Josh Brolin dará vida a Cable en 'Deadpool 2'

Poco después de anunciarse que Jude Law va a ser el nuevo rostro de Albus Dumbledore, nos encontramos con otro gran fichaje de otra franquicia de Hollywood: Josh Brolin será Cable en 'Deadpool 2'. Ha sido toda una sorpresa porque en los últimos meses se mencionaron muchos nombres pero nunca a este actor, que ya da vida a Thanos, el mayor villano del universo cinematográfico de Marvel.

Russell Crowe, Brad Pitt y Michael Shannon son algunos de los actores que han sonado para el papel de Cable. Crowe llegó a confirmar que estaba interesado, Pitt estuvo tan cerca de firmar que incluso usaron su físico para los diseños artísticos (más abajo puedes comprobarlo) y Shannon parecía casi seguro después de que el director se mostrase encantado con la posibilidad y un productor diese a entender que había acuerdo.

David Leitch, contratado para dirigir la segunda parte de 'Deadpool' en sustitución de Tim Miller, dijo esto a ComicBook cuando le pidieron opinión sobre el rumor de Shannon como Cable:

"Michael Shannon, ese nombre habla por sí solo. Es un actor increíble y puede lograr cualquier cosa. Sí, me apasiona, y mira, podría ser un fantástico Cable. Si ocurre, me subiría por las paredes por poder trabajar con otro increíble actor. No puedo decir que vaya a pasar, porque estamos buscando. Pero sí, no tengo nada que decir salvo grandes cosas de él, soy un gran, gran fan."