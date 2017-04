Jude Law será el nuevo Albus Dumbledore en la secuela de 'Animales fantásticos'

Habemus Dumbledore. Jude Law acaba de incorporarse a la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' ('Fantastic Beasts and Where to Find Them', 2016) para dar vida al mago Albus Dumbledore. Recordemos que el personaje ya fue interpretado por Richard Harris y Michael Gambon a lo largo de las ocho películas que duró la historia sobre Harry Potter.

Law se suma a un reparto que, de momento, cuenta con los regresos confirmados de Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller y Johnny Depp (que reemplaza a Colin Farrell). Por ahora, la otra novedad es Zoë Kravitz que encarnará al primer amor de Newt (Redmayne), creando un conflicto ahora que el mago está más interesado en Tina (Waterston).

En 'Animales fantásticos 2' veremos a Dumbledore cuando todavía es un "joven" profesor de transfiguración en la escuela de magia de Hogwarts. Según la información de Variety, antes de fichar a Jude Law se barajaron otros actores británicos de primer nivel, como Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Mark Strong y Jared Harris (que además de buen actor es hijo de Richard Harris).

La secuela tiene previsto rodarse este verano y se estrena en noviembre de 2018. Recordemos que Warner planea convertir 'Animales fantásticos' en una saga de cinco películas, todas escritas por J.K. Rowling y dirigidas por David Yates. El realizador ha dejado estas palabras sobre el nuevo fichaje:

"Jude Law es un actor extraordinariamente talentoso cuyo trabajo he admirado durante mucho tiempo. Y estoy deseando tener la oportunidad de trabajar con él, por fin. Sé que capturará brillantemente todas las facetas inesperadas de Albus Dumbledore, conforme J.K. Rowling revela esta etapa tan diferente de su vida."

Es realmente una incorporación estimulante, aprovechando esta noticia recomiendo ver la serie 'The Young Pope', donde Law está sencillamente fabuloso, posiblemente sea el mejor papel de su carrera. Su próximo estreno en cines es 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'), donde vuelve a ponerse a las órdenes de Guy Ritchie tras el éxito de sus dos películas de 'Sherlock Holmes', esta vez para dar vida al villano.

