Kristin Scott Thomas debutará en la dirección con 'The Sea Change'

Nos encantan este tipo de noticias. Con vistas a la inminente inauguración del European Film Market de la Berlinale, las productoras anuncian los proyectos que presentarán en el mercado. Uno de ellos es 'The Sea Changes', que supondrá el debut en la dirección de la actriz Kristin Scott Thomas y que ella misma también protagonizará.

La película, basada en la aclamada novela de Elizabeth Jane Howard, contará con el guión firmado por Rebecca Lenkiewicz, responsable del guión de 'Ida' de Paweł Pawlikowski (2013). Se trata de un drama romántico que se centra en un grupo de personas que reflexionan sobre la pérdida, el amor y las conexiones humanas, durante su estancia en una remota isla griega.

Así, en 'The Sea Change', Scott Thomas dará vida a Lillian una mujer cuyo matrimonio con un exitoso hombre de negocios de Londres está en crisis. Con la llegada de una descarada joven, llegará el momento de poner su relación en perspectiva. Para dar vida al marido del personaje de Scott Thomas, está el actor Mark Strong en negociaciones con la productora.

Kristin Scott Thomas está entusiasmada con el proyecto y recurre a uno de los grandes directores de Hollywood para explicar las razones de su salto a la dirección:

"Sidney Pollack me dijo que los actores éramos buenos directores de forma natural y yo quiero hacer una película para continuar con mi trayectoria de contadora de historias. La película lanza una pregunta que he querido responder durante años: ¿cuáles son las dificultades del amor? Quiero hacer una película profunda, con humor y belleza."

Pero parece que noticias como esta siguen siendo bastante excepcionales y es que llega sólo unos días después de que salieran los datos de otro estudio que analiza la situación de las mujeres directoras en la industria del cine sigue igual de preocupante. Y es que estos nuevos estudios corroboran que las oportunidades para mujeres directoras es mucho menor, y que entre otras cosas, reciben un 63% menos en distribución en comparación con las películas dirigidas por hombres.

Y bueno, si me decís que es que las mujeres no quieren dirigir, no hay más que echar un vistazo a la programación del pasado Festival de Sundance para constatar la cantidad de mujeres cineastas que intentan abrirse camino en el cine indie.

