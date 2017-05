La autora de la saga 'Harry Potter' pide perdón por matar a Snape

Se ha convertido en costumbre el apuntar automáticamente a George R.R. Martin, ese hombre de aspecto entrañable —y algo irregular con las fechas de entrega, todo sea dicho— cuyas novelas nos han regalado uno de los eventos catódicos más importantes de los últimos tiempos, ‘Juego de Tronos’, a la hora de buscar al mayor “asesino de personajes” del mundo literario.

A la sombra de Martin, que se está quedando poco a poco sin títeres que dejar sin cabeza a lo largo y ancho de Poniente, está la autora británica J. K. Rowling, cuya saga de fantasía Harry Potter y sus posteriores adaptaciones cinematográficas recoge un considerable número de muertes, tanto aplaudidas como lamentadas por los potterheads, y que han conducido nuevamente a la escritora a pedir perdón por una de ellas.

Como es tradición, aprovechando el marco de la pasada fecha del 2 de mayo, que coincide en el potterverso con el aniversario de la Batalla de Hogwarts, Rowling ha publicado un tweet disculpándose por haber quitado la vida a uno de sus personajes, siendo esta vez uno de los más odiados y, a la vez, queridos por los fans: Severus Snape.

OK, here it is. Please don't start flame wars over it, but this year I'd like to apologise for killing (whispers)... Snape. *runs for cover*