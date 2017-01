'La bella y la bestia', nuevo póster, spot con Emma Watson cantando y una sorprendente muñeca

Disney aprovechó la gala de los Globos de Oro para presentar un nuevo tráiler de su próximo remake en acción real, 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'). Además del avance, donde podemos escuchar a Emma Watson cantando, el estudio presentó el cartel final de la película, una de las más esperadas de 2017 —las cifras de sus trailers lo demuestran—.

Casualmente, la joven estrella eligió este proyecto en lugar de 'La La Land', que fue la gran triunfadora de la pasada noche y suena como gran favorita para los Oscars. Dirán que vaya equivocación pero ¿quién sabe lo que habría pasado si Watson se queda el papel de Emma Stone? No pretendo defender esta nueva adaptación del cuento de hadas, por mí que fracase en taquilla para que Disney deje de producir aburridos remakes, pero vamos a ver la película antes de intentar hundirla, ¿no?

Como puedes ver en el póster, el reparto se completa con Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Emma Thompson e Ian McKellen, entre otros. A menos que hayan cambiado mucho la historia, la mayoría de esos actores no los vamos a ver, pondrán voz a objetos como un candelabro, una tetera o un reloj, pero supongo que hay que enseñarlos para que el público se emocione.

Lo que me transmite mayor desconfianza es que dirige Bill Condon, responsable de 'Dioses y monstruos' ('Gods and Monsters', 1998) y 'Dreamgirls' (2006) pero también de cosas tan mediocres y olvidables como las dos mitades de 'La saga Crepúsculo: Amanecer' ('The Twilight Saga: Breaking Dawn', 2011-2012), 'El quinto poder' ('The Fifth Estate', 2013) y 'Mr. Holmes' (2015). Su versión de 'La bella y la bestia' se estrena el 17 de marzo.

Y sí, ésa es la muñeca oficial de Emma Watson como Bella. No han estado muy finos e Internet se llena de bromas sobre el parecido con Justin Bieber.