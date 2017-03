'La bella y la bestia' también arrasó en España

Ya hemos comentado que 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast') arrasó en los cines de Estados Unidos y acumula 350 millones de dólares en todo el mundo. En España también está siendo un rotundo éxito y, tal como informa ComScore, este fin de semana logró el nº1 de la taquilla con 5,4 millones de euros.

Al 2º puesto bajó 'Kong: La isla calavera' ('Kong: The Skull Island') con menos de un millón. La recaudación obtenida por el remake de Disney supone el mejor estreno de lo que llevamos de año y la cifra a batir para todas las superproducciones que nos llegarán en los próximos meses. Antes, el récord lo tenía 'Cincuenta sombras más oscuras' ('Fifty Shades Darker') que hizo 4,9 millones hace un mes.

'La bella y la bestia' también superó a las últimas adaptaciones a imagen real de los clásicos animados de Disney. 'El libro de la selva' ('The Jungle Book') se estrenó el año pasado con 3,87 millones, 'Maléfica' ('Maleficent') hizo 3,14 millones en 2014 y 'Cenicienta' ('Cinderella') rozó los 2 millones en 2015. Lo que no pudo fue alcanzar el impresionante dato de 'Alicia en el país de las maravillas' ('Alice in Wonderland'), que llegó a los 7,62 millones en 2010. Una locura.

Como es lógico, la llegada a las carteleras de 'La bella y la bestia' tuvo un fuerte impacto en la recaudación total: creció un 36% respecto a la semana anterior. Cabe pensar que este tipo de espectáculos es lo que necesitan las salas de cine, a lo que deben agarrarse como negocio (por triste que resulte para los que amamos las películas de autor). Pero quizá atrayendo en masa al público, se anime a probar otras propuestas tras satisfacer la curiosidad por el blockbuster de moda. ¿Qué opinas?

Vía | ComScore y Pedro Pérez