La directora de 'Crepúsculo' realizará el remake de 'Miss Bala'

El remake de ‘Miss Bala’ sigue adelante y los detalles de la nueva versión continúan filtrándose por goteo. Si ya sabíamos que la película mexicana sufriría una revisión estadounidense, ahora nos llegan más noticias sobre quién capitaneará la nueva cinta.

La directora Catherine Hardwicke será la encargada de dar su propia visión de la película, que contará con un guión de Gareth Dunnet-Alcocer, conocido hasta la fecha por su trayectoria como cortometrajista. Todavía se desconocen las caras que protagonizarán este (innecesario) remake, hasta la fecha sin título oficial.

La versión original de ‘Miss Bala’ contaba la historia de una reina de la belleza repentinamente arrastrada al oscuro mundo de los cárteles mexicanos después de presenciar numerosos crímenes relacionados con el tráfico de drogas. La revisión de la directora de ‘Crepúsculo’ ahora parece que también estará centrada de la misma manera en una joven conducida trágicamente al submundo de Tijuana.

La actriz Stephanie Sigman -ahora conocida como chica Bond en ‘Spectre’ y por su interpretación de la periodista Valeria Vélez en ‘Narcos’- despertaba interés después de su papel en la ‘Miss Bala’ original, entonces dirigida por Gerardo Naranjo (‘Narcos’, ‘Fear The Walking Dead’).

En 2011, la película conduciría a México a la competición en la sección 'Un Certain Regard' del Festival de Cannes y también representaría al país centroamericano en la carrera por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa pero no consiguió pasar la shortlist. Veremos los resultados después de los retoques de Hardwicke...